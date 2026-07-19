Dünyanın en yaygın kullanılan sosyal medya platformları Facebook ve Instagram, dünya genelinde büyük bir teknik aksaklıkla karşı karşıya kaldı. 19 Temmuz 2026 Pazar günü platformlara giriş yapmak isteyen milyonlarca kullanıcı, hesaplarına erişim sağlayamadıklarını bildirdi.

Sorundan etkilenen kullanıcıların ekranlarında “Hesaba Geçici Olarak Ulaşılamıyor” uyarısı yer alıyor. Meta bünyesindeki platformların kullanıcılarla paylaştığı hata mesajında, "Sitedeki bir sorundan dolayı hesabına şu anda ulaşılamıyor. Bu sorunun kısa süre içinde çözülmesini umuyoruz. Lütfen birkaç dakika içinde tekrar dene" ifadelerine yer veriliyor. Giriş probleminin yanı sıra akış yenileme ve mesaj gönderimi gibi temel işlevlerin de durduğu belirtiliyor.

Anlık arıza ve kesinti haritalarını sunan Downdetector verileri, erişim sorununun bölgesel değil, küresel ölçekte yaşandığını doğruladı. Dünya çapından gelen raporlar, hem Instagram hem de Facebook altyapısında eş zamanlı bir kriz yaşandığına işaret ediyor. Şirket yönetiminden kesintinin kaynağına veya sistemlerin ne zaman normale döneceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.