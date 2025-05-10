Skandal kaza ile ilgili detaylar soruşturma safhasında ortaya çıktı. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen kazada kamyon sürücüsü Oktay Batır, ile beraber otobüs sürücüsü Mehmet Altınok, yolcular Semih Atmaca, Fatma Bektaş, Aynur Kocabey, Kamile Başkurt, Samettin Kayatekin ve Orhan Şale hayatını kaybetti. 2'si ağır 21 yaralı ise hastanede tedavi altına alındı.
Yaşanan kaza tomruk yüklü kamyonun şeride devrilmesi sonucu meydana geldi. Kazadan sonra kamyon kasasındaki tüm tomruk ve odunlar yola saçıldı.
Çanakkale'de yerel gazeteci Tekin Uğurlu'nun haberine göre, kaza ile ilgili süren soruşturmada dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
Yola saçılan tomrukların taşındığı kamyon kazadan günler öncesinde kasadaki tomrukları herhangi bir şekilde bağlamadan taşırken görüntülendi.
Tedbir almadan taşıma yapan kamyonu görüntüleyen vatandaş duruma sosyal medyadan tepki göstermişti.