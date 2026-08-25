Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi 1067 Sokak’taki bir apartman dairesinde 16 Ağustos saat 04.00 sıralarında çıkan yangın, korkunç bir cinayet şüphesini beraberinde getirdi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında 32 yaşındaki Mazlum Ç.’nin cansız bedenine ulaşılırken, vücudunda yanıklar bulunan eşi Derya Ç. (31) hastaneye kaldırıldı. MUTFAK KAPISI KİLİTLİ BULUNDU Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada olay yerini inceleyen ekipler, Mazlum Ç.’nin cesedinin bulunduğu mutfak kapısının dışarıdan kilitlenmiş olduğunu tespit etti. BİR GÜN ÖNCE BİDONLA BENZİN ALMIŞ Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, şüphe uyandıran önemli bulgulara ulaştı. Yaralı eş Derya Ç.’nin, yangından bir gün önce bir akaryakıt istasyonuna giderek “Eşim arabanın başında bekliyor, benzinimiz bitti” bahanesiyle bidona benzin doldurttuğu belirlendi. Ayrıca kadının yangın esnasında evden çıkarken değerli eşyalarının yer aldığı çantasını da yanına aldığı saptandı. EŞİNİ KİLİTLEYİP EVİ ATEŞE VERDİ ŞÜPHESİ Elde edilen deliller doğrultusunda Derya Ç.’nin, benzinle mutfağı ateşe verdikten sonra eşi Mazlum Ç.’yi içeriye kilitleyerek ölüme terk ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Başsavcılık kararıyla Derya Ç. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İzmir Şehir Hastanesi’nde tedavisi devam eden Derya Ç.’nin dumandan etkilendiği, vücudunda ciddi yanıklar bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Şüphelinin tedavisinin ardından sorgulanacağı bildirildi.

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