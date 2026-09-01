KKTC’nin Girne Limanı ile Mersin’in Taşucu Limanı arasında sefer yapan “Filo Jet” isimli katamaran tipi yolcu gemisi, 30 Ağustos’ta Girne’den ayrıldıktan kısa süre sonra alabora oldu. Faciada 8 kişi yaşamını yitirirken, 241 yolcu kurtarıldı. Kayıp olduğu bildirilen 20 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. KAZADAN BİR GÜN ÖNCE ÇEKİLDİ Faciaya ilişkin soruşturma sürerken, alabora olan geminin kazadan bir gün önce çekildiği belirtilen görüntüleri ortaya çıktı. Yağışlı ve fırtınalı havada kaydedilen görüntülerde, geminin yüksek dalgaların arasında ilerlediği görülüyor. Feribotun denizde oldukça yüksek bir hızla hareket ettiği anlarda yolcuların korku yaşadığı ve bazı kişilerin çığlık attığı duyuluyor. Görüntüler, geminin olumsuz hava koşullarındaki seyir hızına ilişkin tartışmaları da gündeme getirdi. Edinilen bilgilere göre gemi, 30 Ağustos'ta Girne'den Taşucu'na gitmek üzere hareket ettikten kısa süre sonra ön bölümünden su almaya başladı. Mürettebatın gemiyi yeniden Girne Limanı'na yönlendirmeye çalıştığı sırada feribot alabora oldu. Kazanın ardından yürütülen çalışmalarda 241 kişi kurtarılırken, 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 20 yolcunun bulunması için arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Geminin enkazının ise denizin yaklaşık 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirildi.

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