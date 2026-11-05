Kocaeli Dilovası’nda 8 Kasım 2025’te Ravive Kozmetik’e ait imalathanede çıkan ve 3’ü çocuk 7 işçinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin davanın beşinci duruşması Kandıra Cezaevi salonda görüldü.

Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi; şirket yetkilileri, zabıta görevlileri ve iş insanı Ali Osman Akat’ın da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davada ara kararını açıkladı. Mahkeme, sanıklardan Ali Osman Akat ve Abdurrahman Bayat’ın tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

EV ARABA TEKLİFİ İDDİASI

Duruşma öncesi açıklama yapan işçi aileleri, sanıklar adına kendilerine para, ev ve araba teklif edildiğini söyledi. Aileler, “Biz ölmüşlerimizi satmıyoruz, adalet istiyoruz” dedi. Sanık Ali Osman Akat ise duruşmada evine haciz geldiğini, arabalarının dahi olmadığını ailelere para teklif etmediğini ailelerin yalan iddia etti.

Duruşma sonrası cezaevi kampüsü önünde toplanan hayatını kaybedenlerin aileleri ve avukatlar tahliye kararına isyan etti.

7 İşçinin öldüğü fabrika yangınında “esas patron” serbest bırakıldı

‘KAZA DEĞİL KATLİAM!’

Tahliye kararının ardından büyük üzüntü ve öfke yaşayan aileler “Kaza değil katliam, hesabı sorulacak” sloganları attı. Açıklamada, mahkemenin bu kararla adalete olan inancı bir kez daha sarstığı ancak ailelerin mücadelesinden asla vazgeçmeyeceği vurgulandı.

DGD-SEN Genel Başkanı Neslihan Acar, Şengül Yılmaz’ın kardeşi Emine Bulut ve Esma Gikan’ın yakını Engin Aras da söz alarak sanıkların en ağır cezayı alana kadar adalet arayışını sürdüreceklerini belirtti. Dosyanın takipçisi olacaklarını belirten avukatlar ve aileler, adalet yerini bulana kadar sokakta ve mahkemelerde mücadele edeceklerini yineledi.

‘Müvekkillerimize nasıl anlatacağız!’

Mağdur avukatlarından Onur Fırat Kaynun, esas patron olduğu belirtilen Akat’ın serbest bırakılmasını sert sözlerle eleştirdi.

Kaynun şunları söyledi:

“Dilovası katliamının duruşmasından çıktık. Kendisini balina diye tarif eden, esas patron olduğu açık olan kişiyi mahkeme bugün tahliye etti. Seçilmiş vekiller, gazeteciler, öğrenciler peş peşe tutuklanırken sermayedarlar niye tutuklanmıyor? Bu ülkede işçinin, emekçinin payına sadece kan, ter, gözyaşı ve tabut düşüyor. Biz müvekkillere ne anlatacağız? Sadece sermayenin adaleti var. Merak etmesinler, bu karar direncimizi artırdı; bu katliamın hesabını sonuna kadar sokakta, adliyede soracağız.”

Kozmetik dediği kargo kokain çıktı

SİYASİ isimlerle yakın ilişkisi olduğu yayınlanmış fotoğraflarla ortaya çıkan Ali Osman Akat’ın adı 2022 yılında uyuşturucu soruşturmasında ortaya çıktı. Kolombiya’dan gelen ve kozmetik ürün olarak beyan edilen kargodan 111 kilo kokainle ilgili soruşturma kapsamında tutuklandı. Aynı dönemde Türk – Amerikan İş Adamları Derneği başkanlığı görevinden atıldı, dernekle ilişkisi kesildi. Dilovası faciasında ‘suçluyu kayırma’ suçlamasıyla tutuklu yargılandı. Azami tutukluluk süresinin dolması gerek.