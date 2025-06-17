Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 karayolunun Bilecik istikametinde meydana geldi. TIR, henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bu sırada Sakarya yönüne ilerleyen TIR'larla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 3 araçta birden yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, TIR'ların sürücülerini araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı şoförler hastaneye kaldırıldı.

Yangının ardından yapılan incelemede, TIR sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazanın ardından karayolunun Sakarya istikameti trafiğe kapatılırken, Bilecik yönünde ulaşım tek şeritten sağlanmaya devam ediyor. Araçların kaldırılması ve yolun trafiğe açılması için çalışmalar sürüyor.

Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.