Diyarbakır’da seyir halindeki otomobil yüklü bir TIR ile otomobil arasında yaşanan tehlikeli anlar, başka bir aracın yol kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, 21 AIN 662 plakalı otomobil, önünde ilerleyen otomobil taşıyan TIR’ı solladıktan sonra yeterli güvenlik mesafesi bırakmadan yeniden sağ şeride geçmek istedi.

Otomobilin aniden TIR’ın önüne yönelmesi üzerine iki araç arasındaki mesafe hızla kapanırken, durumu fark eden TIR şoförü yaptığı ani manevrayla çarpışmayı son anda önledi.

Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin sollamanın ardından TIR’ın önüne geçmeye çalıştığı, TIR sürücüsünün ise olası bir kazayı önlemek için direksiyonu kırdığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca, olayın ardından otomobilde bulunan kişilerin araçtan inerek kontrol yaptığı anlar da yer aldı.

Yaşanan tehlikeli anlar, trafikte güvenli takip mesafesi ve şerit değiştirme kurallarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.