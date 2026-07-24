Çekmeköy Şile Otoyolu üzerinde A.A. yönetimindeki 34 F.. 614 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
TAKLA ATIP KARŞI ŞERİDE DEVRİLDİ
Savrulan kamyon, takla atarak orta refüjdeki bariyerleri aşıp karşı yöndeki şeride devrildi. Kazanın etkisiyle sürücü A.A. araçtan dışarı savruldu.
SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
TRAFİĞE KAPATILDI
Devrilen hafriyat kamyonu nedeniyle Şile Otoyolu'nun bir bölümü güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışması ve aracın kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.