Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında yol yüzeyinde çökme meydana geldi.
6 METRE DERİNLİĞİNDE ÇUKUR OLUŞTU
Çökmeyle beraber 6 metre derinliğinde çukur oluşurken bölgeye Karayolları ve polis ekipleri yönlendirildi.
TRAFİK KONTROLLÜ ŞEKİLDE SAĞLANDI
Güvenlik önlemlerinin artırıldığı noktada trafik akışı kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı. Zaman zaman araç yoğunluğunun yaşandığı bölgede polis ekipleri sürücüleri alternatif güzergâhlara yönlendirdi.
İNCELEME GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Karayolları ekipleri çökme meydana gelen alanda inceleme gerçekleştirdi.