Bir dönem ‘Nas var’ denilerek faize karşı çıkıldı, “faiz sebep, enflasyon sonuç” denildi, faiz lobileri suçlandı. Şimdi ise o sözlerin hiçbiri yok. Merkez Bankası faizi yüzde 37’de tutuyor ve ekonomi yönetimi yüksek faizi enflasyonla mücadelenin temel araçlarından biri olarak kullanıyor. Ancak Türkiye, yüksek faizden çıkış için beklerken adeta bir faiz kıskacına sıkışmış durumda. Yüksek faizden çıkış geciktikçe, faizin faturası vatandaşın bütçesinde büyüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) son verilerine göre ocak ayının ilk haftasında 595.2 milyar lira düzeyinde olan takipteki krediler, eylül ayının ilk haftasında 862.2 milyar liraya yükseldi. Böylece batık krediler yılbaşından bu yana yüzde 45 arttı.

7 TRİLYONA DAYANDI

Bu tutarın 363.7 milyar lirasını bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarından kaynaklanan takipteki alacaklar oluşturdu. Tüketici kredileri ile bireysel kredi kartlarının toplam bakiyesi, yılbaşından bu yana 1.4 trilyon lira artışlar 6.9 trilyon lirayı aştı. Bireysel kredilerde takipteki alacak oranı da 2025 sonunda yüzde 4.1’den 4 Eylül’de yüzde 5’in üzerine çıktı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi raporuna göre, temmuz ayında bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 264 bin 580 kişi oldu. 2026’nın ilk 7 ayında 1 milyon 291 bin kişi ise bireysel kredi veya kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe düştü. Vatandaş kredi kartını, kredili mevduat hesabını ve ihtiyaç kredisini giderek daha fazla hayatını çevirmek için kullanıyor. Bireysel kredi kullanan kişi sayısı iki yılda 38 milyondan 43 milyona yükseldi.

İhtiyaç kredisi %63 ticari kredi %54

Bankaların TL mevduata uyguladığı faiz düşerken kredi faizleri yükseliyor. 4 Eylül haftasında TL mevduat faizi 39 baz puan gerileyerek yüzde 44.37’ye inerken, ihtiyaç kredisi faizi 231 baz puan artışla yüzde 62.95’e çıktı. Ticari kredi faizi de 236 baz puan yükselerek yüzde 54 oldu. Yılbaşında 341.6 milyar lira olan ticari batık kredi tutarı, 4 Eylül itibarıyla 498.5 milyar liraya yükselerek yüzde 45.9 oranında yükseldi.