Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, iç piyasada istikrarı sağlamak ve tüketicileri korumak için gerçekleştirilen denetimlerde 85.238 gerçek ve tüzel kişi incelendi. İlk iki aydaki yapılan denetimlerde 17.395 firmaya 454,3 milyon TL idari para cezası uygulandı. Sadece şubat ayında 9.606 firmaya 309,9 milyon TL ceza kesildi.

81 ilde faaliyet gösteren Ticaret İl Müdürlükleri tarafından yapılan denetimlerde 62.328 gerçek ve tüzel kişi denetlenirken, 161,7 milyon TL ceza kesildi. Bu cezanın 106,1 milyon TL’lik kısmı sadece şubatta ayında uygulandı.

SEKTÖR DENETİMLERİ SÜRÜYOR

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum ve marketlerde uygulanan fahiş fiyat denetimlerinde 22.033 gerçek ve tüzel kişi incelendi. Bu denetimlerde 629 kişiye toplamda 154 milyon TL ceza kesildi. Fahiş fiyat artışı sebebiyle uygulanan cezaların 126,7 milyon TL'lik kısmı bu kapsamdaki denetimlerden kaynaklandı.

Aynı zamanda, kuyum sektöründe yapılan denetimlerde 56 kişiye 16,2 milyon TL, emlak alanında ise 40 kişiye 3,9 milyon TL idari para cezası uygulandı.

TÜKETİCİ ÜRÜNERNDE GÜVENSİZLİK AZALDI

Bakanlık, tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, çocuk bakım ve temizlik ürünleri gibi tüketici ürünlerinde piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerini de sürdürdü. 2011 yılında yüzde 32 olan güvensizlik oranı, 2025 itibariyle yüzde 1,1'e geriledi.

2025 yılında 821 firma denetlenirken, mevzuata aykırılık tespit edilen 75 kişiye 7,9 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 2025 yılının ilk iki ayında toplamda 138,6 milyon TL idari para cezası uygulandı. Buna göre, ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış ve taksitli satışlar gibi alanlardaki ihlaller nedeniyle 71,1 milyon TL ceza uygulandı. Sadece şubatta ise bu tutar 18,3 milyon TL oldu.

EN FAZLA CEZA İSTANBUL'DA

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, en fazla ceza İstanbul'da kesildi. Kentte aykırı fiiller nedeniyle toplamda 125,6 milyon TL ceza kesilirken, denetlenen firma sayısı 10.633 oldu. 2025'in ilk iki ayında toplamda 62.328 firma ve 5.396.387 ürün denetimden geçti.