Yüksek kiralar nedeniyle sonunda cinayet de işlendi. İstanbul Kartal’daki olay önceki akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi Çamsakızı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 61 yaşındaki ev sahibi Niyazi Tanyeli ile kiracısı olduğu öğrenilen 25 yaşındaki C.D. arasında bir süredir kira anlaşmazlığı yaşanıyordu. Dün ev sahibi eline sopa alıp kiracısı olan genci beklemeye koyuldu. Bu sırada yakınları ve çevresindekiler, Tanyeli’ni bu kararından vaz geçirmeye çalıştı.

SOPAYLA GİRİŞTİ

Kiracı genç eve gelir gelmez kapı önünde bekleyen ev sahibi sopayla üzerine yürüyüp genç kiracısına tokat attı. Bu sırada çevredekiler olayı ayırmaya çalıştı.

İyice hararetlenen kavga sırasında C.D., üzerindeki bıçağı ev sahibinin boğazına saplayarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kiracı genç, olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

Kanlı olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde ev sahibi elinde sopayla kiracısını bekliyor, gelir gelmez üzerine saldırıyor. Ardından bıçaklanıyor.