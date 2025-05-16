Megakent İstanbul'un otopark sorunu devam ederken fahiş fiyatlar cep yakıyor.

Show Haber’in haberine göre, Beşiktaş ve Şişli’de 24 saatlik otopark ücretleri 500 TL’den başlayıp 900 TL’ye kadar, Ortaköy’de ise 1200 TL’ye kadar ulaşıyor.

"ARABAYI SATARIM DAHA İYİ"

Yüksek otopark ücretleri, vatandaşları isyan noktasına getirdi.

Bazı İstanbullular “Arabayı satarım daha iyi” diyerek tepkilerini dile getiriyor. Otopark ücretlerinin makul seviyelere çekilmesi gerektiğini savunan bir vatandaş “En fazla 100 lira olmalı” önerisinde bulundu.

Özellikle Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu ve Eminönü gibi yoğun bölgelerde yaşayanlar, hem park yeri bulamamanın hem de yüksek ücretlerin mağduru olduklarını belirtiyor.

ÇÖZÜM ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

İstanbullular, otopark sorununa ve fahiş ücretlere çözüm bulunmasını talep ediyor.

Sokaklarda park yeri eksikliği ve otoparkların yüksek fiyat politikaları, megakentin trafik ve park krizini derinleştiriyor.

Vatandaşlar, uygun fiyatlı otopark alternatifleri ve yeni park alanları oluşturulması için adım atılmasını bekliyor.