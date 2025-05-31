CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, enerji enflasyonunun 2025 Nisan ayında beş puanlık artış ile yüzde 48.1’e çıktığını hatırlatarak, “Tüm dünyada doğal gaz ve brent petrol fiyatları geriye gidiyor, AB’de enerji enflasyonu eksi yüzde 2.8, Euro bölgesinde ise eksi yüzde 3.6 oldu. Türkiye’de ise fahiş biçimde artarak yüzde 48.1’e çıktı. Bunun en önemli nedeni faturalardaki vergi yükü ve dövizdeki hareket” dedi.

'DAĞITIM' ÇARPTI

Bakıroğlu şunları söyledi: “Elektrik faturalarında Ocak 2024’te meskenlere birinci kademe enerji bedeli 48.2 kuruş, dağıtım bedeli 85.8 kuruşken, 5 Nisan 2025’ten sonra enerji bedeli 49.4 kuruşa, dağıtım bedeli de 183.6 kuruşa yükseldi. Enerji bedelinde kayda değer bir değişiklik yok ama dağıtım bedeli yüzde 113 artmış. Faturaların şişmesinin nedeni dağıtım şirketlerine yapılan bu servet transferidir. Yurttaşın alın teriyle, şirketlerin zengin edilmesidir.”