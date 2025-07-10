Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre dikkat çeken bir atama gerçekleşti.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yerine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran getirildi.

İletişim Başkanlığı'ndan alınan Fahrettin Altun ise Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu (TİHEK) başkanlığı görevine atandı.

TİHEK'TEKİ DİĞER ATAMALAR

Resmi Gazete'deki karara göre, TİHEK'te Altun'un yanı sıra bir başkan yardımcısı ve dokuz üye ataması da yapıldı.

DURAN DAHA ÖNCE DE ALTUN'UN YERİNE GELMİŞTİ

Altun, SETA Vakfı'nın Genel Koordinatörlüğü görevini Duran'a bırakarak İletişim Başkanı olmuştu. Bu kararla birlikte Altun, bir kez daha görevini Duran'a teslim etmiş oldu.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan yeni İletişim Başkanı, Erdoğan'a teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunarım.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Rabbim vatanımıza ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etsin."

HAKLARINDA

Burhanettin Duran

1971 yılında Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde doğdu. Eğitim hayatına burada başlayıp liseyi Adapazarı İmam Hatip Okulu'nda okudu; 1993'te Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Yüksek lisans eğitimi esnasında Bilkent Üniversitesi'nde, 1993-2001 yılları arasında da Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

2001-2009 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyeliği yapan Duran, 2006'da doçent oldu; 2006-2009 yılları arasında ise Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı görevini üstlendi.

2009'da ise İstanbul Şehir Üniversitesi'ne geçerek, burada Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı yaptı.

2014-2024 yılları arasında AKP'ye yakınlığı ile bilinen SETA (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı) Genel Koordinatörlüğü görevini yürüttü.

Fahrettin Altun

1976'dada Almanya Stuttgart’ta doğdu.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olan Altun, yüksek lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde, doktorasını ise “McLuhan ve Baudrillard’ın Medya Kuramlarının Karşılaştırmalı Çözümlemesi” başlıklı teziyle 2006 yılında İstanbul Üniversitesinde tamamladı.

Altun, 2014-2018 yıllarında SETA İstanbul Genel Koordinatörlüğü ve SETA Genel Koordinatör Yardımcılığını yürüttü. Bunun yanı sıra İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı görevinde bulundu.

Aylık Kriter dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini üstlenen Altun, TRT 1’de Enine Boyuna ve TRT Haber’de Dışa Bakış adlı televizyon programlarına yorumcu olarak katkı sundu, Sabah ve Daily Sabah gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Daha önce de TRT 2 ve TRT Haber’de yayımlanan Ayrıntı programını hazırlayıp sunan Fahrettin Altun, Yöneliş ve Küre adlı yayınevlerinde editörlük, Anlayış dergisinde yayın yönetmenliği ve Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

Altun, 25 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak atandı. 10 Temmuz 2025'te ise Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu görevden alındı ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı'na atandı.