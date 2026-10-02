Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dr. Fahrettin Koca Eğitim Vakfı" adında bir vakıf kurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, vakfın mal varlığı 5 milyon lira olarak belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vakfın kurucusunun Fahrettin Koca olduğu bildirildi.

Vakfın amacı, kamu kuruluşlarının bütçeleri arasında yer alan eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, sağlık, sosyal yardım, kültür, çevre koruma ve ağaçlandırma alanlarında faaliyet yürütmek olarak açıklandı.

VAKIF İSTANBUL MERKEZLİ

Beykoz 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 14 Temmuz 2026 tarihli kararıyla tescil edilen vakfın merkezi İstanbul olarak belirlendi.

Vakfın yönetim kurulunda Rıza Uçan, Ahmet Bulut ve Mehmet Kemal Özdemir'in yer aldığı bildirildi.

İlanda, vakfın tasfiye edilmesi halinde arta kalan mal varlığının kurucunun uygun göreceği başka bir yere devredileceği belirtildi.