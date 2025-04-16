AKP'li Fahrettin Koca'nın kuruduğu Medipol Üniversitesi'nde eğitim ücretlerine yapılan yüzde 85 oranındaki zam, öğrenciler tarafından protesto edildi. Beykoz’daki Güney Kampüs Yerleşkesi’nde toplanan öğrenciler, artan eğitim maliyetlerine tepki gösterdi.
Hukuk, eczacılık, tıp, diş hekimliği ve mimarlık fakültelerinden çok sayıda öğrencinin katıldığı eylemde, “Çalmıyoruz, çırpmıyoruz sadece okuyoruz” ve “Öğrenciyiz müşteri değil” sloganları atıldı.
Öğrenciler, zamların geri çekilmesini talep etti.