'Çalıkuşu' dizisinin setindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in mutlu evliliği 2017 yılından bu yana devam ediyor.
Geçen yıl 2. çocuklarını kucaklarına alan ve oğullarına Kerem adını veren ünlü çiftin ilk çocukları Karan, 6 yaşına bastı.
Oğullarına Fenerbahçe temalı bir doğum günü partisi organize eden Evcen ile Özçivit, kutlamadan fotoğrafları da Instagram'da takipçileriyle paylaştı.
38 yaşındaki Fahriye Evcen paylaşımına "Doğum günün kutlu olsun kıymetlim" notunu düştü.
41 yaşındaki Burak Özçivit de partiden kareleri mavi sarı kalp emojileriyle yayınladı.