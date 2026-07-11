Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, yaz tatilinden yaptığı yeni paylaşımlarla sosyal medyada gündem oldu. Plajda verdiği pozları peş peşe takipçilerinin beğenisine sunan Evcen, doğal güzelliği, fit görünümü ve sade tarzıyla dikkat çekti. Kısa sürede binlerce beğeni alan kareler, sosyal medyada dikkat çekti. ÖVGÜ DOLU YORUMLAR ALDI Takipçileri ünlü oyuncunun paylaşımlarına övgü dolu yorumlar yaparken, Evcen'in tatil kareleri kısa sürede en çok konuşulan paylaşımlar arasında yer aldı. 2017 yılında oyuncu Burak Özçivit ile evlenen Fahriye Evcen, özel hayatı kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor.

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