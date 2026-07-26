Yargının "mutlak butlan" kararının ardından genel başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin grup başkanlığı seçimi tamamlandı. Kılıçdaroğlu, grup başkanlığı ve grup başkanvekilliği seçimleri öncesinde milletvekilleriyle bir araya geldi. Yurt dışında bulunan bazı milletvekilleri ise mazeretli oldukları gerekçesiyle toplantıya katılmadı. Sözcü TV muhabiri Bala Ateş Irmak'ın aktardığına göre grup başkanlığı için Faik Öztrak ile Gürsel Erol aday olurken grup başkanvekilliği için Serkan Sarı, Sevda Erdan Kılıç, İnan Akgün Alp ve Rahmi Aşkın Türeli'nin isimleri gündeme geldi. EROL İKİNCİ TURDA ÇEKİLDİ CHP'de yapılan grup başkanlığı seçiminin ilk turunda Gürsel Erol 19, Faik Öztrak ise 18 oy aldı. İkinci tur öncesinde Gürsel Erol adaylıktan çekildi; böylece Faik Öztrak yeni grup başkanı seçildi. Öte yandan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta grup toplantısı yapmasının beklenmediği ve grup toplantısına ilişkin nihai kararın yarın verilmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

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