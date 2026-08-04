Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu, 1009 gün aradan sonra CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Grup Toplantısı'ndaki dönüşünde kürsü davetini Faik Öztrak yaptı. Öztrak'ın "hak, hukuk, adalet diyerek Ankara’dan İstanbul’a yürüyen lider" sözleri dikkat çekti. 'ATATÜRK'ÜN BİZLERE EMANETİ' Faik Öztrak, şu ifadeleri kullandı: "Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti, kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partimizin Genel Başkanı; hak, hukuk, adalet diyerek Ankara’dan İstanbul’a yürüyen lider, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu kürsüye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu da konuşmasında, "Bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez. Bizim yeniden güçlü bir iradeyle alana çıkmamız lazım" dedi.

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