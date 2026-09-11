Yargının "mutlak butlan" kararı sonrası CHP'de Meclis Grup Başkanı olan Faik Öztrak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öztrak, CHP'nin kapatılmasına ilişkin açıklamalara tepki göstererek, buna karşı gereken cevabın ilk seçimde verileceğini söyledi.

Öztrak, basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MANSUR YAVAŞ'A 'ANITKABİR' TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mansur Yavaş'ı kabul etmesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Öztrak, CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e yapılan ziyarette Yavaş'ın bulunmamasını eleştirdi.

Öztrak, "Partimizin 103. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır. Gerçekten büyük hayal kırıklığıdır" ifadelerini kullandı.

CHP'nin tehditle ve korkutularak hareket etmeyeceğini söyleyen Öztrak, "Bunun dışında Yavaş'ın açıklamasının takdirini de milletimize bırakıyorum" diye konuştu.

'YAVAŞ ADINA BİR ŞEY SÖYLEYEMEM'

Mansur Yavaş'ın parti değiştirme durumu olursa ne tutum takınacaklarına ilişkin soruya Öztrak, "Şunu açıkça ifade etmek isterim, ben Mansur Yavaş adına burada ne yapacağı, ne edeceği konusunda bir şey söyleme durumunda değilim. Ama partimizin görüşlerini daha önce açıkladım." dedi.

Gazetecinin "size gelen bir duyum var mı, şu partiye, bu partiye geçeceği yönünde" sorusu üzerine Öztrak, "Hayır. Yavaş'ın yaptığı açıklama dışında başka bir duyum yok. Dolayısıyla o açıklamaya da saygı göstermek durumundayız." yanıtını verdi.

Yavaş'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna Öztrak, "Şu anda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız CHP'li Mansur Yavaş'tır. Dolayısıyla bu sorduğunuz sorulara açıkçası bir anlam veremedim. Niye görüşme olmasın?" yanıtını verdi.