Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gürlek, Türkiye'nin yıllardır yakından takip ettiği Gülistan Doku olayına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan ve o günden bu yana kendisinden hiçbir haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun soruşturma dosyasıyla ilgili son durumu paylaşan Gürlek, yargı sürecinin devam ettiğinin altını çizdi.
SORUŞTURMADA 11 KİŞİ TUTUKLU
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülen soruşturmanın güncel aşamasına değinen Gürlek, dosyada halihazırda on bir tutuklu bulunduğunu ifade etti. Sürecin incelendiğini vurgulayan Gürlek, dönemin valisiyle ilgili hukuki işlemlerin de devam ettiğini belirterek soruşturmanın başsavcı tarafından yakından takip edildiğini dile getirdi.
"ÖNEMLİ OLAN MEZARIN YERİNİ BULMAK"
Gazetecilerin, genç kıza ait cesede ulaşıp ulaşılamadığı yönündeki ısrarlı soruları üzerine ise Gürlek, ekiplerin bu yönde yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirterek asıl önemli olan noktanın mezarın ve cesedin yerini tam olarak tespit etmek olduğunu söyledi.
FAİLİ MEÇHULLER İÇİN ÖZEL BİRİM
Adalet Bakanlığı'nda daha önce takipsizlik kararı verilen dosyalar için özel bir birim kurduklarını söyleyen Gürlek, şunları kaydetti:
"Biz bir birim kurduk. İşte faili meçhuller, daha önce takipsizlik falan verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor. İncelenip eksik ve aksak noktalar var mı diye bakılacak. Özellikle toplumda böyle hassasiyet oluşturan, infial oluşturanlar. Tabii herkesin davası kendi için önemli, ama toplumda hassasiyet oluşturan davalara ilişkin bir birim kurduk, oraya çektik bunları. Şimdi bir de tecrübeli gözlerin bakması farklı olur. Gülistan'dan sonra tabii bir beklenti var, ama her dosya illa öyle olacak diye bir şey yok yani. Ama kararlıklıkla ve titizlikle üstüne gidilecek."