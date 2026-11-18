ABD'den gelen ekonomik veriler ve Fed yetkililerinin faiz artırımına yönelik açıklamaları, doların küresel piyasalardaki güçlü seyrini destekledi. Doların bir sepet para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi, yüzde 0,04 artarak 103,65'e yükseldi.

Gece boyunca 103,78'e kadar çıkan endeks, 2 Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Euro, dolar karşısında yüzde 0,1 düşüşle 1,0986 dolara, sterlin ise yüzde 0,11 kayıpla 1,3193 dolara geriledi. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda'nın para politikasını daha da sıkılaştırma ihtiyacını yinelemesinin ardından yen, dolar karşısında 159,35 seviyesinde sabit kaldı.

ARALIK İÇİN 25 BAZ PUANLIK ARTIŞ FİYATLANIYOR

Salı günü açıklanan veriler, ABD'de perakende satışların ekim ayında ılımlı arttığını gösterdi. Veriler, gelecek ay faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi.

CME FedWatch aracına göre yatırımcılar, Fed'in aralık ayında faiz oranını 25 baz puan artırma olasılığını yüzde 95,7 olarak fiyatlıyor. Bir ay önce yüzde 13,5 olan 50 baz puanlık artış olasılığı ise yüzde 4,3'e geriledi.

Londra merkezli ANZ ekonomisti Henry Russell, satış verilerini değerlendirirken, "Genel olarak, rapor, talep kaynaklı enflasyona karşı koymak için Fed'den daha fazla faiz artırımının gerekli olduğu görüşümüzü güçlendiriyor. ABD'deki güçlü iç talep, bizim görüşümüze göre, Fed'den kararlı bir para politikası tepkisini gerektiriyor." dedi.

GÖZLER FED TUTANAKLARINDA

Piyasaların odağında çarşamba günü açıklanacak Fed tutanakları ve Fed yetkililerinin konuşmaları bulunuyor.

New York Fed Başkanı John Williams'ın, salı günü Fed'in enflasyonla mücadele için faizleri daha da artırması gerekebileceğini belirttiği açıklamalarının ardından yeniden konuşması bekleniyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr ve Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari'nin de ayrı etkinliklerde konuşma yapması bekleniyor.