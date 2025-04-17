Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Nisan 2025 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltti. Bu hamle, para piyasalarında dengeleri değiştirirken, mevduat faiz oranlarını da yukarı çekti.

Bankalar, yeni müşteri kampanyalarıyla birlikte faiz oranlarını yüzde 49 seviyesinin üzerine taşıdı. Bu gelişme sonrası yatırımcılar yeniden TL mevduata yönelirken, en çok merak edilen konulardan biri de 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi oldu.

HANGİ BANKA NE KADAR KAZANDIRIYOR?

17 Nisan 2025 itibarıyla geçerli olan mevduat faiz oranlarına göre bankaların 1 milyon TL'lik birikime sağladığı 32 günlük net getiriler şu şekilde:

Faiz Oranında Zirve: Fibabanka ve HSBC

Faiz Oranı: %49

Net Kazanç: 36.515,07 TL

Vade Sonu Tutar: 1.036.515,07 TL

Hesap Türü: Standart Vadeli Hesap

-Yüksek Faiz Sunan Diğer Bankalar

QNB Finansbank – Kazandıran Günlük Hesap

Faiz Oranı: %48,5 | Net Kazanç: 36.142,47 TL

CEPTETEB – Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %48,5 | Net Kazanç: 36.142,47 TL

Odea Bank – Oksijen Hesap

Faiz Oranı: %48 | Net Kazanç: 35.769,86 TL

DenizBank – E-Mevduat

Faiz Oranı: %47,5 | Net Kazanç: 35.397,26 TL

Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %47 | Net Kazanç: 35.024,66 TL

ON Dijital Bankacılık – ON Plus

Faiz Oranı: %45,5 | Net Kazanç: 33.906,85 TL

Not: Bu oranlar 17 Nisan 2025 itibarıyla geçerli olup, bankalar kampanyalara ve piyasa koşullarına bağlı olarak faiz oranlarında değişiklik yapabilir.

YATIRIMCILAR İÇİN MEVDUAT CAZİP HALE GELDİ

Merkez Bankası’nın politika faizindeki artışla birlikte, TL mevduat yeniden yatırımcıların radarına girdi. Yüzde 49’a ulaşan mevduat faizleri, kısa vadede risksiz kazanç arayanlar için önemli bir alternatif sunuyor.