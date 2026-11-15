ABD'de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık yüzde 0,4 arttı. Gıda ve enerji kalemlerinin hariç tutulduğu çekirdek TÜFE'deki aylık artış da yüzde 0,3 olarak gerçekleşti.

Enflasyonun kalıcılığına ilişkin endişeler, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık toplantısında faiz artırımına gideceği beklentilerini güçlendirdi. Dolar endeksinin değer kazanması ve tahvil faizlerinin yükselmesi, faiz getirisi bulunmayan değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu.

FAİZ ARTIRIM BEKLENTİLERİ ALTINDAKİ SATIŞLARI HIZLANDIRDI

Değerli metaller, dolardaki sınırlı gerileme ve petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon endişelerini hafifletmesinin desteğiyle yükselişle başlamasına karşın ABD'de açıklanan enflasyon verileri ve Fed yetkililerinin mesajlarıyla hafta içinde satışlar güçlendi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, aralık toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımını desteklemeye eğilimli olduğunu belirtti. Waller, çekirdek tüketici enflasyonunun aylık yüzde 0,3 veya üzerinde gerçekleşmesi halinde 50 baz puanlık artışın da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Söz konusu açıklamaların ardından çekirdek enflasyonun yüzde 0,3 olarak açıklanması, daha güçlü bir sıkılaşma ihtimalini gündemde tuttu. Yükselen faiz beklentileri, yatırımcıların altın tutmasının alternatif maliyetini artırdı.

Orta Doğu'da anlaşmaya ilişkin beklentilerin zayıflamasıyla petrol fiyatlarının perşembe günü yükselmesi de enflasyon endişelerini yeniden artırdı. Altının ons fiyatı, güçlenen dolar ve yüksek faiz beklentilerinin etkisiyle Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Haftanın son işlem gününde ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) ekimde aylık yüzde 0,4'lük beklentinin altında, yüzde 0,3 artması altına sınırlı destek sağladı. Bununla birlikte cuma günkü toparlanma, hafta içindeki kayıpların telafi edilmesine yetmedi.

Gümüşte ise para politikasına ilişkin beklentilerin yanı sıra sanayi talebinin görünümü de izlendi. Washington merkezli uluslararası sektör derneği Gümüş Enstitüsünün paylaştığı tahminlerde, küresel gümüş talebinin bu yıl yüzde 5 azalarak 1,08 milyar onsa, sanayi talebinin de yüzde 3 düşüşle 640 milyon onsa gerilemesi öngörüldü.

Özellikle Çin'de güneş enerjisi kurulumlarının beklentilerin altında kalması ve üreticilerin gümüş kullanımını azaltan teknolojilere yönelmesi, sanayi talebi tahminlerinde etkili oldu. Kuruluş, buna karşın gümüş piyasasının 35 milyon onsla üst üste altıncı yılında arz açığı vermesini beklediğini bildirdi.

Bu gelişmelerle birlikte değerli metallerde ons bazında fiyatlar gümüşte yüzde 6,3, altında yüzde 4,6, platinde yüzde 2,8 ve paladyumda yüzde 2,4 geriledi.

GÜÇLENEN DOLAR VE TALEP ENDİŞELERİ BAZ METALLERİ BASKILADI

Baz metallerde doların güçlenmesi ve yapay zeka yatırımlarının seyrine ilişkin belirsizlikler fiyatlamalarda etkili oldu. Veri merkezleri ve elektrik altyapısında kullanılan bakırda, teknoloji yatırımlarının yavaşlayabileceğine yönelik endişeler satışları destekledi.

Buna karşın Çin'deki düşük stoklar, fiziki piyasadaki arz sıkışıklığının sürdüğüne işaret etti. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası depolarındaki bakır stokları hafta boyunca yüzde 18,3 azalarak 27 bin 642 tona geriledi.

Alüminyumda Londra Metal Borsası'nda nakit fiyat ile üç ay vadeli fiyat arasındaki primin cuma günü gerilemesi dikkati çekti. Güçlenen dolar, nikel ve çinko başta olmak üzere baz metal grubunda da baskı oluşturdu.

Baz metallerde tezgah üstü piyasada geçen hafta libre bazında fiyatlar kurşunda yüzde 0,4 artarken, bakırda yüzde 3,1, nikelde yüzde 2,7, alüminyumda yüzde 2,2 ve çinkoda yüzde 0,6 geriledi.

PETROL ARZINDAKİ TOPARLANMA BRENT FİYATLARINI AŞAĞI ÇEKTİ

Petrol fiyatlarında Körfez Bölgesi'nden ihracatın toparlanması ve küresel arz fazlası beklentileri etkili oldu.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) yayımladığı Petrol Piyasası Raporu'nda küresel petrol arzının ekimde günlük 2,3 milyon varil artarak 105,4 milyon varile çıktığı bildirildi. IEA, Körfez'den sevkiyatın talebe göre daha hızlı toparlanmasıyla piyasanın yılın son çeyreğinde yeniden arz fazlasına döneceği öngörüsünü paylaştı.

Buna karşın enerji altyapısı ve tankerlere yönelik saldırıların sürmesi, sevkiyatın kalıcı olarak normale dönmesine ilişkin belirsizlikleri canlı tuttu.

Doğal gazda ABD'nin doğusu ve Ortabatı bölgesindeki soğuk havanın ısınma talebini artırması ile sıvılaştırılmış doğal gaz tesislerinin güçlü talebi fiyatlara destek verdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) cuma günü açıkladığı verilere göre, doğal gaz stokları 6 Kasım'da sona eren haftada 61 milyar fit küp artarak 3 trilyon 862 milyar fit küpe ulaştı. Stokların beş yıllık ortalamanın 75 milyar fit küp üzerinde bulunması ve üretimin toparlanması ise yükselişi sınırlayan unsurlar oldu.

Bununla birlikte, haftalık bazda doğal gazın İngiliz termal birimi cinsinden fiyatı yüzde 0,4 artarken Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,4 geriledi.

ÜRETİM VE STOK TAHMİNLERİ TAHILLARI DESTEKLEDİ

Tarım emtialarında ABD Tarım Bakanlığının (USDA) yayımladığı Dünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri Raporu ile ihracat verileri öne çıktı.

Mısırda ABD üretim tahmininin 141 milyon kile azaltılarak 15,9 milyar kileye indirilmesi ve dönem sonu stok beklentisinin düşürülmesi fiyatları destekledi.

Soya fasulyesinde üretim tahmini artırılmasına karşın ihracat beklentisinin de yükseltilmesiyle dönem sonu stok tahmini 15 milyon kile azaltılarak 300 milyon kileye indirildi.

İhracat verileri de mısır ve soya fasulyesindeki alımları destekledi. ABD'nin 2026-2027 pazarlama yılına yönelik haftalık net mısır ihracat satışları yaklaşık 2,88 milyon tonla sezonun en yüksek seviyesine ulaştı.

Buğdayda Rusya ile Ukrayna arasındaki saldırıların sürmesi ve Karadeniz'de güvenli sevkiyata ilişkin görüşmelerden sonuç alınamaması arz endişelerini artırdı. USDA'nın küresel buğday stok tahminini yükseltmesi ise piyasadaki arz riskini kısmen dengeledi.

Pirinçte ABD üretim tahmininin 157,6 milyon yüz libreye, dönem sonu stok beklentisinin de 39,9 milyon yüz libreye indirilmesi dikkati çekti.

Bu gelişmelerle birlikte Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar mısırda yüzde 3,6, soya fasulyesinde yüzde 3,3 ve buğdayda yüzde 2,7 arttı. Pirincin yüz libre başına fiyatı da yüzde 0,7 yükseldi.

Pamuk piyasasında USDA'nın ABD üretim tahminini 267 bin balya azaltarak 13,18 milyon balyaya indirmesi takip edildi. Fonların aralık vadeli kontratlardan mart vadeli kontratlara geçiş işlemleri de hafta boyunca öne çıktı.

Şekerde küresel arz açığı beklentileri ve El Nino'nun Hindistan ile Tayland'daki üretimi olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeler fiyatları destekledi. Brezilya realinin dolar karşısında değer kaybetmesiyle ihracatın artabileceği beklentileri ise yükselişi sınırladı.

Kahvede borsa tarafından sertifikalandırılmış arabica stoklarının düşük seviyelerde bulunması fiyatlara destek sağladı. Buna karşın Brezilya'dan borsa depolarına ulaşan kahve miktarının artması ve realdeki değer kaybı kazanımları sınırladı.

ABD'de Intercontinental Exchange'te libre bazında fiyatlar pamukta yüzde 4,3, şekerde yüzde 0,9 ve kahvede yüzde 0,9 arttı. Kakaonun ton başına fiyatı ise yatay seyretti.

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