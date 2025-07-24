ABD’li finans ajansı Bloomberg’in anketine katılan 20 ekonomistin 18’i bugün TCMB’den 2.5 puanlık faiz indirimi bekliyor. Diğer yandan Capital Economics 2 puan, Goldman Sachs da 3.5 puanlık indirim yapılacağını tahmin ediyor.

%40’IN ALTINA İNERDİ

‘19 Mart olmasaydı faiz bugün kaça inerdi’ diye soran Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, “19 Mart ve sonrasındaki operasyonlar olmasaydı nisan ve haziranda iki faiz indirimi daha yapılabilecekti. Bugünkü toplantıda ise bu operasyonlar yapılmasaydı belki politika faizinin yüzde 40’ın altına inmesini konuşacaktık” yorumunu yaptı.

Siyasi operasyonların ekonomiye en büyük etkisinin iyileşme umudunu yok etmesi olduğuna dikkat çeken Demir, “Türkiye, operasyonlarla 4-5 aylık gecikmeden çok daha fazlasını kaybetti” diye yazdı. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Üyesi İris Cibre, 3.5 puanlık faiz indirimi olması gerektiğini ama kendisinin 2.5 puanlık indirim beklediğini belirterek “Hâlâ mevsimsel enflasyon yüzde 2’nin üzerinde, döviz talebi durmadı” dedi.