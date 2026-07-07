ABD/İsrail-İran savaşının ateşkesle sona ermesi, ‘TCMB yeniden faiz indirimlerine başlar mı’ sorusunu gündeme getirdi. Günlük bülteninde bu konuya dikkat çeken İş Yatırım yüksek enflasyonun, faiz indirimleri için sorun teşkil ettiğini belirtti. İş Yatırım, enflasyonla ilgili “(Rakamlar) Dezenflasyon sürecinin son altı ayda zorlandığını teyit ediyor.

SGK sağlık hizmetlerine yapılan yüksek zam nedeniyle temmuz ayında da muhtemelen yüzde 1.5 civarı görece yüksek bir (enflasyon) rakamı göreceğiz. Katılığa rağmen 2026 sonu için yüzde 29 enflasyon tahminimizde değişikliğe gitmedik” ifadesini kullandı. TCMB’nin politika faizinin yüzde 37, fonlama faizinin yüzde 40 olduğu-

nu anımsatan İş Yatırım, “TCMB’nin temmuz ve ağustosta fonlama faizini, politika faizi seviyesine çekmesini ve eylül ayından başlayarak 1 puanlık adımlar ile faiz indirim döngüsünü başlatmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Almanya merkezli Commerzbank ise TCMB’nin faiz indirimi için alanı olmadığını savunuyor. TCMB, 23 Temmuz ve 10 Eylül’de faiz kararını açıklayacak.

AYLIK ENFLASYON YÜZDE 2’YE YAKIN

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre haziranda mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyon yüzde 1.75 oldu. Yılbaşından bu yana en düşük oran açıklanmasına rağmen aylık enflasyonun hâlâ yüzde 2’ye yakın olması dikkat çekiyor.