Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini indirmesine karşın reel sektörün finansmana erişim sorunları ve kredi kısıtlamalarına ilişkin tartışmalar sürüyor. Eleştirilerden biri de İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç’ten geldi. TCMB’nin politika faizini yüzde 36’ya çektiğini anımsatan Avdagiç, “Finansmana erişim, tek başına faiz oranını indirme meselesiyle ilişkili olmuyor. Kredi büyüme sınırları devam ettikçe, faiz indirimlerinin etkisi sembolik kalıyor” dedi.

BASKI SÜRÜYOR

İTO meclis toplantısında konuşan Avdagiç, Türkiye’nin dezenflasyon süreci ile birlikte yüksek finansman maliyeti, üretim ve rekabet gücü sorunları, sermaye piyasalarındaki gelişmelerle meşgul olduğunu söyledi. “Enflasyonun kalıcı biçimde düşürülememesi ve finansman maliyetinin üretimdeki baskısını sürdürmesi, reel sektörü zorluyor. Öncelikli meselemiz bu” ifadelerini kullanan Avdagiç, sanayide maliyet baskısı ve verimlilik açığının da rekabeti aşındırdığını söyledi.

Merkez’in politika faizi indirdiğini hatırlatan Avdagiç, “Finansmana erişim, tek başına faiz oranını indirme meselesiyle ilişkili olmuyor. Kredi büyüme sınırları devam ettiği sürece, faiz indirimlerinin etkisi sembolik kalıyor. Finansman maliyetleri üretimdeki baskısını sürdürürken reel sektörün beklentisi, KOBİ kredilerinde büyüme sınırının artırılması değil, ilk aşamada ihracatçı firmalar için kaldırılması” dedi.

‘Maliyetler artıyor, üretim pahalılaşıyor’

“10 ayda TÜFE yüzde 27.5, Yİ-ÜFE yüzde 25.4 arttı. İkisinin ortalaması yüzde 26.5” ifadelerini kullanan Şekib Avdagiç, “Dolar ise yüzde 16.1, Euro yüzde 10.8 arttı. Kur sepetindeki ortalama artış yüzde 13.4. Kur, enflasyonun neredeyse yarısı kadar arttı” dedi. “Bu dengesizlik yıllardır sürüyor. Maliyetler TL cinsinden kurdan hızlı artıyor. Bu da döviz cinsinden bakıldığında üretimin pahalılaşması anlamına geliyor” diyen Avdagiç, ‘kur-enflasyon dengesinin’ sağlanmasını istedi.