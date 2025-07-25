Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Temmuz'daki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz oranını 300 baz puan indirerek yüzde 43,00 seviyesine çekti.

Piyasalarda beklenen 250-300 baz puanlık indirim, Merkez'in kararının beklentilerin üst bandında gerçekleşmesine neden oldu. Bu hamle, ekonomik dengeyi etkileyerek bankaların sunduğu faiz oranlarını doğrudan etkiledi.

EN Y Ü KSEK MEVDUAT FA İ Z ORANLARINI HANG İ BANKALAR VER İ YOR?

TCMB'nin faiz indirimiyle birlikte bankalar da mevduat faizlerini yeniden düzenledi. Bu hafta başında yüzde 50’nin altına düşen faiz oranları, faiz indiriminin etkisiyle daha da geriledi.

Odea Bank: %49,00

ING Bank: %49,00

TEB: %49,00

HSBC: %49,00

QNB: %48,00

Denizbank: %47,25

Akbank: %46,50

Garanti BBVA: %45,50

Ziraat Bankası: %44,00

Not: Bankalar, genellikle yeni müşterilere ve 32-35 gün vadeli hesaplar için bu faiz oranlarını sunuyor. Oranlar zaman zaman değişiklik gösterebilir.

1 M İ LYON TL'N İ N AYLIK FA İ Z KAZANCI NE KADAR?

En yüksek faiz oranını dikkate alarak, 1 milyon TL'nin 32 gün vadeli mevduatla sağladığı gelir şu şekilde hesaplanıyor:

Mevduat Miktarı: 1 milyon TL

Faiz Oranı: %49,00

Mevduat Vadesi: 32 gün

Faiz Kazancı: 35 bin 441 TL

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Bu getirinin, faiz oranlarında yaşanan değişimle birlikte bankalar arasındaki farklılıkları gözler önüne serdiği söylenebilir.

Analistler, faiz indirimi sonrası TL'nin cazibesini korumaya devam ettiğine dikkat çekiyor. Özellikle döviz kurlarında beklenmedik bir artış yaşanması, Türk Lirası'nın yatırımcılara sunduğu getiriyi cazip kılıyor.

Faiz oranlarındaki değişikliklerle birlikte, Türk Lirası'nı tercih edenler, yatırımlarını değerlendirirken bu oranları göz önünde bulundurmak zorunda kalacağı yönünde söylentiler sektör içerisinde dolaşıyor.'

*Haber yatırım tavsiyesi değildir.