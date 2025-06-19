Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), haziran ayı faiz kararını açıklarken; politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faizi) dokunmayarak, yüzde 46 seviyesinde sabit tuttu. Kurul ayrıca, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’te sabit bıraktı.

Merkez Bankası, karar metninde fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı parasal duruşun sürdürüleceğini yinelerken; enflasyonu düşürmek için gerekirse politika araçlarının 'etkin' bir şekilde kullanılacağı mesajını verdi.

Capital Economics ekonomisti William Jackson bir notunda, “Buna rağmen, yeni faiz indirimleri için kapının açıldığını düşünüyoruz” dedi.

Jackson'a göre, Merkez Bankası'nın temmuz ayında faiz indirimlerine devam etmesi ve son enflasyon verilerinin cesaret verici olması nedeniyle, yıl sonuna kadar faiz oranlarını yüzde 38'e düşürmesi muhtemel.

Türk lirası, Merkez Bankası'nın faizi yüzde 46'da tutmasının ardından çok az tepki göstererek, dolar karşısında zayıf kalmaya devam etti.

DEUTSCHE BANK'TAN DOLAR/TL VE FAİZ TAHMİNİ

Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay, CNBC-e Londra temsilcisi Berfu Güven’in sorularını yanıtladı. Yiğit Onay, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararını ve gelecek döneme ilişkin beklentilerini değerlendirdi.

Onay, Merkez Bankası’nın haziran toplantısında faiz kararının beklentileri doğrultusunda geldiğini belirtti. Onay, bu kararla birlikte TCMB’nin, önceki döneme kıyasla enflasyon görünümü açısından bir miktar daha rahat hissettiğini ancak temkinli duruşunu da sürdürdüğünü ifade etti.

TEMMUZ AYINDA FAİZ İNDİRİMİ GELEBİLİR

Onay, Merkez Bankası’nın haziranda sabırlı davrandığını ve temmuz ayı için bir faiz indirimi hamlesi yapabileceğinin sinyalini verdiğini belirterek, “Merkez Bankası’nın bize verdiği yönlendirmede haziran ayında sabırlı davrandığı ve temmuz ayına yönelik faiz indiriminde bir aksiyon alabileceği yönünde yönlendirme olduğunu söyleyebiliriz. Burada kurda istikrar önemli olacak. Ama TCMB’nin piyasalarda güvercin yönlü bir sürpriz yapmadığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

İNDİRİM KAÇ BAZ PUANLIK OLACAK?

Yiğit Onay, temmuzda finansal koşullarda bir rahatlama görülmesi halinde ilk faiz indiriminin 250 baz puan olabileceğini ifade etti: “Finansal ortamda belirli bir rahatlama sağlandığı ortamda temmuz ayıyla kademeli bir faiz indirimi beklenebilir. Bizim düşüncemiz ilk planda 250 baz puanla başlaması. Burada belirsizlik de yüksek. Haziran ayı enflasyonu gelecek. Orada da beklentimiz yüzde 1.5’lar seviyesinde bir enflasyon görmek. Özellikle don olayı sonrası gıda fiyatları bir miktar sürpriz yapabilir. Son dönem petrol fiyatlarındaki artış pompa fiyatlarına da yansıyor. Ama Merkez Bankası’nın karar metninde de dediği gibi ana eğilim düşüş yönünde olacak.”

YIL SONUNDA FAİZ YÜZDE 37,5

Deutsche Bank’ın yıl sonu için faiz tahminini de paylaşan Onay, bu oranın piyasa beklentisinin üzerinde olduğunu vurguladı.

Yiğit Onay, “Burada yıl sonuna kadar da kademeli bir şekilde faizlerin yüzde 37,5 seviyesine inmesini bekliyoruz. Bizim tahminlerimiz piyasanın üzerinde. Piyasada yüzde 36’lık bir yıl sonu beklentisi var" şeklinde konuştu.

Onay, mevcut reel faiz oranlarının tarihsel olarak yüksek seviyede olduğunu ve bunun TCMB’ye faiz indirimi için alan yarattığını ifade etti: “TCMB’nin şu anda politika alanını doğru görmemiz lazım. Dolayısıyla reel faizin tarihsel olarak en yüksek olduğu noktadayız. Aslında Merkez Bankası’nın faiz indirimleri için alanı var. burada TCMB’nin önümüzdeki dönemde temmuzda faiz indirimlerine başlayacağı mesajı dahi aslında para politikasında bir değişim olacağını söylemiyor. Reel anlamda para politikası sıkı durmaya devam edecek. Burada mart ayındaki gelişmeler sonrası risklerin arttığını görmüştük. Bu risklerin kademeli olarak azalmasıyla MB tekrar faiz indirimleri için alan bulacaktır.”

YIL DONU DOLAR /TL

Onay, yıl sonu için dolar/TL kurunda ise 45 seviyesini öngördüklerini belirtti.