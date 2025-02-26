Türkiye ekonomisi faiz ve kur kıskacından bir türlü çıkamıyor. Bir yandan kur artışının enflasyona yaklaşmasına izin verilmiyor diğer yandan da yüksek fiyatların gölgesinde faiz indirimlerine gidiliyor. Son olarak Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimine mart ayında da devam etmesinin önünü açacak bir ‘sağlık’ ayarlaması yapıldı. Hafta sonuna kadar şubat ayı için beklenen aylık enflasyon tahmini yüzde 3.5-4 arasında seyrediyordu. Ocakta 15 TL’den 45 TL’ye çıkarılan sağlıkta katkı payının yapılan düzenleme ile 20 TL’ye indirilmesi şubat ayı enflasyon tahminlerini değiştirirken, Merkez Bankası mart ayı politika faiz indiriminin de önü açıldı. Böylece Merkez Bankası’nın kesintisiz faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler güçlendi.

YÜZDE 2.7’YE DÜŞÜRDÜ

2008’den beri muayene katılım payı tutarını değiştirmeyen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 25 Ocak’taki tebliğle yüzde 233.3 ile yüzde 542.8 oranlarında artırmıştı. Sağlıktaki bu zamlar ocak enflasyonunu 0.56 puan etkiledi. Pazar günü yayınlanan tebliğle muayene katılım payı zammında geri adım atılması sonrasında piyasada şubat ayı enflasyonunun bir miktar daha düşük artış kaydedebileceğine dair beklentiler yoğunlaştı. ABD’li dev banka JPMorgan, SGK’nın muayene katılım paylarında ocak ayında yaptığı artışları tersine çeviren kararlar alması ve ücretleri indirmesi sonrası şubat ayı için yaptığı aylık ve yıllık enflasyon tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Şubat ayı için aylık TÜFE beklentisini yüzde 3.5’ten yüzde 2.7’ye indiren JPMorgan yaptığı değerlendirmede, “Türk hükümeti, sağlık fiyatlarındaki düzenlenmiş artışları kısmen tersine çevirdi ve toplam potansiyel etkisi yüzde 1’e kadar ulaşabilir” dedi.

‘Merkez, faiz indiriminde 8’de 8 yapacak’

Ocak ayında yüzde 42.1 olan manşet enflasyonun olumlu baz etkisiyle şubat ayında yüzde 39.6'ya gerilemesini bekleyen JPMorgan'ın önceki beklentisi yüzde 40.7 seviyesiydi. JPMorgan ayrıca, ocakta faizi yüzde 45'e düşüren TCMB'nin mart ve nisan aylarında 250'şer baz puanlık faiz indirimlerine devam edeceğini ve nisandan sonra 5 toplantıda faizi 200'er baz puan indirerek 2025 yılını yüzde 30 seviyesinde politika faizi ile tamamlayacağını bekliyor. Şubat ayı enflasyon verisi Mart’ta açıklanacak, Merkez Bankası faiz toplantısı 6 Mart'ta gerçekleştirilecek.