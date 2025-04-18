Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün sürpriz bir kararla 350 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 46'ya çıkarmasının ardından dolar ve Euro'da hafif primli yükseliş görülse de yeni güne yatay seyirde başladı.

DOLAR/TL VE EURO/TL GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dolar/TL saat 08.30 itibarıyla 38,1800 seviyeleri arasında işlem görürken; Euro/TL 43,5239 seviyesinde işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e uyguladığı tarifeler nedeniyle iyice gerilen ticari ortamda yatırımcılar altına yöneldi. Altının onsu tüm zamanların rekorunu kırarken üst üste de fiyat artışları kaydedildi.

Ons altının yükselmesiyle birlikte yurt içinde de dolar/TL kurundan dolayı gram altın artışa geçti. Yurt içinde gram altın 4200 lira seviyesine kadar çıktı. Tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ons altın 3357 dolara yükseldi. En yüksek seviyesinden geri çekilen altın saat 08.30 itibarıyla Kapalıçarşı'da 4 bin 169 liradan satılırken serbest piyasada 4 bin 72 lira seviyesinde bulunuyor.