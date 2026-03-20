İngiltere Merkez Bankası, kritik Mart ayı toplantısında faiz oranlarını beklentilere paralel olarak yüzde 3,75 seviyesinde sabit tuttu. Dokuz üyeli Para Politikası Komitesi, dört buçuk yıl aradan sonra ilk kez firesiz, oy birliğiyle bu kararı aldı. Ancak banka, Ortadoğu’daki gerilimin enerji fiyatları üzerinden yaratabileceği yeni bir enflasyon dalgasına karşı "tetikteyiz" mesajı vererek piyasalara sert bir uyarı gönderdi.

GEREKİRSE MÜDAHALE EDECEK

Banka, bölgedeki jeopolitik gerilimlerin küresel enerji arzını sarsarak yılın üçüncü çeyreğinde enflasyonu çeyrek puan yukarı çekebileceğini öngörüyor. Yüksek enerji maliyetlerinin iç piyasada ücret ve fiyat belirleme mekanizmalarını bozmasından endişe eden komite, orta vadeli yüzde 2 hedefini korumak için gerekirse müdahale etmekten çekinmeyecek.

BEKLENTİLER RAFA KALKABİLİR

Daha önceki metinlerde yer alan "faizlerin muhtemelen düşürüleceği" ifadesinin kaldırılması, yatırımcılar için en net sinyal oldu. Başkan Andrew Bailey, politikanın kalıcı enflasyon riskine yanıt vermesi gerektiğini vurgularken, ekonomik aktivitedeki zayıflama ile artan fiyat baskıları arasındaki hassas dengenin bir süre daha faizlerin yüksek kalmasına neden olabileceği anlaşılıyor.