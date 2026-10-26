Küresel döviz piyasalarında merkez bankalarının faiz kararlarının beklendiği haftaya sınırlı hareketlerle başlandı. Petrol fiyatları ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüş dolar üzerinde baskı oluştururken euro ve sterlin dolar karşısında yükseldi.

Reuters'ın, Katarlı arabulucuların bölgesel gerilimleri azaltma çabaları kapsamında ABD ile koordinasyon halinde pazar günü Tahran'da bulunduğuna ilişkin haberinin ardından dolar endeksi 101,64 seviyesine geriledi.

Euro, dolar karşısında yüzde 0,16 değer kazanarak 1,122 dolara çıktı. Fransa'daki toplumsal huzursuzluğa rağmen Moody's'in not indirimi kararı almamasının da eurodaki yükselişte etkili olduğu belirtildi. Sterlin ise yüzde 0,1 artışla 1,3385 dolara yükseldi.

FAİZ KARARLARINDAN ÇOK MESAJLAR İZLENECEK

26-30 Ekim haftasında ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor.

Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston, yayımladığı notta, “İleriye dönük yönlendirme, kararların kendisinden daha önemli olabilir” dedi.

Weston'a göre kısa vadeli faizlerde asıl belirleyici unsur, politika yapıcıların sonraki toplantılara ilişkin beklentileri nasıl şekillendireceği ve piyasaların vadeli faiz eğrisini yeniden fiyatlandırmasının gerekip gerekmeyeceği olacak.

FED ÇARŞAMBA, ECB PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLAYACAK

ABD'de 27 Ekim Salı günü dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güven endeksi açıklanacak. 28 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de Fed'in faiz kararı, saat 21.30'da ise Fed Başkanı'nın basın toplantısı takip edilecek.

ECB'nin faiz kararı 29 Ekim Perşembe günü saat 15.15'te açıklanacak. ECB Başkanı Christine Lagarde'ın basın toplantısı saat 15.45'te başlayacak.

Aynı gün saat 15.30'da ABD'nin üçüncü çeyrek büyüme verisi, eylül ayı kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonu, kişisel gelir ve harcama verileri ile haftalık işsizlik maaşı başvuruları yayımlanacak.

TAHVİL GETİRİLERİ BİR AYIN DİBİNE YAKIN

ABD Hazine tahvilleri, son dönemde güvenli liman talebiyle elde ettikleri kazanımların büyük bölümünü korudu. Yüksek petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini canlı tutması ve yapay zekaya ilişkin kaygılar nedeniyle teknoloji hisselerinde yaşanan satışlar, riskli varlıklardan çıkışı beraberinde getirdi.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi yüzde 4,974'e gerilerken 30 yıllık tahvillerin getirisi yüzde 5,299 seviyesinde gerçekleşti. Her iki vadedeki getiriler de bir ayın en düşük seviyelerine yakın seyretti.

National Australia Bank Döviz Stratejisi Başkanı Ray Attrill, ABD tahvil piyasasının doların genel performansında belirleyici rol oynadığını söyledi.

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