Üretimi sürdürmek için krediye erişemeyen, kârının yüzde 86’sını finansman giderlerine harcayan ve özkaynakları eriyen Türk iş dünyasının ekonomi politikalarına ilişkin şikayetleri artıyor. Konkordato haberleri rutin gündem haline gelirken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Üretim yapmaya devam eden her kardeşim madalya almayı hak ediyor” ifadesiyle sanayicilerin durumunu özetledi.

Bolu ve Karabük’te çeşitli toplantılara katılan Hisarcıklıoğlu, kredi politikaları nedeniyle bankaları eleştirerek “Tek haneli enflasyon dönemlerinde banka müdürlerinin kapımızda kuyruk olduğunu gördük. Bankalar birbirleriyle yarış ediyordu” dedi.

‘DURUM ÇOK KÖTÜ’

Geleceğe iyimser bakmak zorunda olduklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Tüccar, sanayici umutsuz olsa dükkanın kapısını açmaz. Biz umutlu olmak mecburiyetindeyiz” diye konuştu. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) için kredi kısıtlarının kaldırılması taleplerini aktaran Hisarcıklıoğlu, “Büyüklerin yurt dışından borçlanabilme şansı var ama KOBİ’nin yurt içinden borçlanabilme şansı yok. Onun için diyoruz ki KOBİ’lere yönelik en azından pozitif ayrımcılık yapalım” önerisinde bulundu.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ise 2001’den bu yana TOBB Başkanlığı yapan Hisarcıklıoğlu’nun konuşmakta geç kaldığını ima ederek “Rifat Hisarcıklıoğlu sonunda konuşabildi. O konuştuysa durum gerçekten çok kötü demektir. Bir liralık yatırıma karşılık 5.5 lira faize kaynak ayıran bir anlayışla ne üretim büyür ne de ekonomi. Faiz lobilerine imkan buluyorsunuz ama esnafa, iş adamına para bulamıyorsunuz” dedi.

Protestolu senette rekora yaklaşıldı

Veriler, iş dünyasının kredi ve çekleri geri ödemekte ne kadar zorlandığını gözler önüne seriyor. Türkiye Bankalar Birliği verisine göre haziranda protesto edilen senet tutarı aylık bazda yüzde 73 artarak 12.3 milyar liraya ulaştı. Böylece haziranda ödenemeyen senet tutarı, kayıtlara geçen en yüksek ikinci seviyeyi gördü. 2026’nın ilk yarısında toplam 59.8 milyar liralık senet protesto edildi. Politika faizi yüzde 37 olmasına rağmen şirketler, ortalama yüzde 48.9’luk faizle ticari kredi kullanabiliyor.