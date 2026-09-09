Hazine’nin paylaştığı son nakit gerçekleşmeleri tablosu, Türkiye ekonomisinin içine sürüklendiği borç ve faiz sarmalını tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Yılın ilk 8 ayında Hazine'nin kasasından çıkan kümülatif faiz ödemesi 1 trilyon 914 milyar liraya ulaşırken; toplam nakit açığı 1 trilyon 404 milyar lirayı aştı. Verilere göre ağustosta nakit gelirleri 1 trilyon 677 milyar 104 milyon liraya, harcamalar 1 trilyon 627 milyar 288 milyon liraya ulaşırken, nakit dengesi ise 49 milyar 816 milyon lira fazla verdi.

Temmuz ayındaki 395.7 milyar liralık açığın ardından, ağustos ayında verilen 49.8 milyar liralık nakit fazlası ise bütçedeki yapısal yangını söndürmeye yetmeyen bir illüzyondan ibaret kaldı.

'SGK İLLÜZYONU'

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin nakit gerçekleşmeleri verilerini açıkladı. Ocak-ağustos döneminde ise gelirler 11 trilyon 9 milyar 824 milyon liraya, giderler 12 trilyon 418 milyar 104 milyon liraya, kümülatif nakit açığı da 1 trilyon 404 milyar 169 milyon liraya ulaştı. Hazine, ağustos ayında 159 milyar 781 milyon liralık faiz ödemesi yaptı. Hazine'nin gelirinde faiz ödemelerinin payı yılın ilk 8 ayında yüzde 17.39 olarak gerçekleşti. Halktan toplanan devasa vergilere rağmen bütçede dikiş tutmuyor. Bakanlığın yasa gereği Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) aktarması gereken devlet katkısı tutarlarını transfer etmeyip kasasında tutuyor. Bu yolla Hazine kağıt üzerinde 'yapay bir bütçe fazlası' imajı yaratırken; SGK üzerindeki finansal baskıyı daha da artıyor.

SÖZCÜ’nün yaptığı hesaplamalara göre, bu yılın ocak-haziran döneminde bütçeden SGK’ya yasa gereği yaklaşık 633.5 milyar lira ‘devlet katkısı’ ödenmesi gerekiyordu. Ancak ödeme 254.5 milyar lirada kaldı.

OVP tahminlerinde 1 trilyon liralık sapma

Yeni açıklanan Orta Vadeli Program (OVP), bütçedeki faiz yükünün önümüzdeki yıllarda daha da katlanacağını ortaya koydu. Ekonomistler, programdaki faiz tahminlerindeki devasa sapmaya dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl hazırlanan OVP’de 2027 yılı için faiz gideri 3.04 trilyon lira olarak öngörülmüşken, yeni OVP’de bu tahmin yaklaşık 1 trilyon liralık artışla 3.98 trilyon liraya çıkarıldı. Faiz faturasındaki bu yüzde 30.8’lik sapma bütçenin geleceğini tehdit ediyor. 2026 yılı gerçekleşme tahmini de 2.82 trilyon liraya yükseldi.