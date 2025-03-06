Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Faiz indiriminin devam ettiğini açıklamasıyla beraber gözler mevduat faiz oranlarına çevrildi.
Kararın mevduat faizlerine yansıyıp yansımadığı merak ediliyor. 330 bin liranın bankalara göre aylık getirisi şöyle şekillendi:
İşte 33 Bin liranın aylık getirisi...
AKBANK
Faiz Oranı %44,50
Net Getiri 10.943 TL
Vade Sonu Tutar 340.943 TL
TEB
Faiz Oranı %47,00
Net Getiri 11.558 TL
Vade Sonu Tutar 341.558 TL
ODEA
Faiz Oranı %47,00
Net Getiri 11.558 TL
Vade Sonu Tutar 341.558 TL
GARANTİ BBVA
Faiz oranı %44,00
Net Getiri10.820 TL
Vade Sonu Tutar340.820 TL
ON PLUS
Faiz Oranı %49,00
Net Getiri 12.050 TL
Vade Sonu Tutar 342.050 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı %46,50
Net Getiri 11.435 TL
Vade Sonu Tutar 341.435 TL
FİBA BANK
Faiz Oranı %48,00
Net Getiri 11.804 TL
Vade Sonu Tutar341.804 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı%47,00
Net Getiri 11.558 TL
Vade Sonu Tutar 341.558 TL
ING
Faiz Oranı %47,00
Net Getiri 11.558 TL
Vade Sonu Tutar 341.558 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı %45,00
Net Getiri 11.066 TL
Vade Sonu Tutar 341.066 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı %43,75
Net Getiri 10.759 TL
Vade Sonu Tutar 340.759 TL
QNB
Faiz Oranı %43,00
Net Getiri 10.574 TL
Vade Sonu Tutar 340.574 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı%36,00
Net Getiri 8.853 TL
Vade Sonu Tutar 338.853 TL