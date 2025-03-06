Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Faiz indiriminin devam ettiğini açıklamasıyla beraber gözler mevduat faiz oranlarına çevrildi.

Kararın mevduat faizlerine yansıyıp yansımadığı merak ediliyor. 330 bin liranın bankalara göre aylık getirisi şöyle şekillendi: 

İşte 33 Bin liranın aylık getirisi...

AKBANK 

Faiz Oranı %44,50

Net Getiri 10.943 TL
Vade Sonu Tutar 340.943 TL

TEB 

Faiz Oranı %47,00

Net Getiri 11.558 TL
Vade Sonu Tutar 341.558 TL

ODEA 

Faiz Oranı %47,00

Net Getiri 11.558 TL
Vade Sonu Tutar 341.558 TL

GARANTİ BBVA

Faiz oranı %44,00

Net Getiri10.820 TL
Vade Sonu Tutar340.820 TL

ON PLUS 

Faiz Oranı %49,00

Net Getiri 12.050 TL
Vade Sonu Tutar 342.050 TL

GETİR FİNANS

Faiz Oranı %46,50

Net Getiri 11.435 TL
Vade Sonu Tutar 341.435 TL

FİBA BANK 

Faiz Oranı %48,00

Net Getiri 11.804 TL
Vade Sonu Tutar341.804 TL

TÜRKİYE FİNANS 

Kâr Payı%47,00

Net Getiri 11.558 TL
Vade Sonu Tutar 341.558 TL

ING 

Faiz Oranı %47,00

Net Getiri 11.558 TL
Vade Sonu Tutar 341.558 TL

DENİZBANK 

Faiz Oranı %45,00

Net Getiri 11.066 TL
Vade Sonu Tutar 341.066 TL

YAPI KREDİ 

Faiz Oranı %43,75

Net Getiri 10.759 TL
Vade Sonu Tutar 340.759 TL

QNB 

Faiz Oranı %43,00

Net Getiri 10.574 TL
Vade Sonu Tutar 340.574 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI 

Faiz Oranı%36,00

Net Getiri 8.853 TL
Vade Sonu Tutar 338.853 TL