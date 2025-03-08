Geçen hafta, düşük tutarlı mevduat oranlarını için bir bankada yüzde 50 olan faiz oranı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan faiz indirimiyle birlikte yüzde 49' a geriledi.

Yaşanan bu gelişme, düşük tutarlı mevduatlar için yüzde 50'lik faizin son bulunduğuna işaret ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra, genel olarak mevduat faizlerinde bir azalma gözlemleniyor. Peki, şu anda güncel olarak en yüksek mevduat faiz oranları hangi bankada? 100 bin TL'nin güncel getirisi ne kadar?

MERKEZ YİNE FAİZ İNDİRİMİNE GİTTİ

Geçen hafta, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini beklentilere paralel olarak 250 baz puan indirerek yüzde 42,50 seviyesine çekti. Bu karar, enflasyonla mücadelede daha fazla adım atılması gerektiği şeklinde yorumlanabilir. Bir sonraki faiz toplantısı 17 Nisan 2025’te yapılacak. Bu toplantıya kadar, mart ayı enflasyonu ve diğer önemli makroekonomik veriler de açıklanmış olacak.

VERİ ODAKLI YAKLAŞIM DEVAM EDECEK

Son faiz kararında, TCMB'nin “veri odaklı” bir yaklaşım sergileyeceği belirtilerek, politika faizine yönelik adımların enflasyon görünümü ve ekonomik veriler ışığında şekillendirileceği vurgulandı. Bu strateji, daha ihtiyatlı bir faiz politikası izleyeceklerini gösteriyor.

ENFLASYON VE FAİZ İLİŞKİSİ

Ekonomistler, yıllık enflasyon oranının yüzde 39,05 seviyelerinde olduğunu ve şu anda politika faizinin bu seviyenin gerisinde kaldığını belirtiyor. Bu durumda, enflasyonda yaşanabilecek yeni düşüşlerin, önümüzdeki dönemde, özellikle Nisan ayında 250 baz puanlık bir faiz indirimi için zemin hazırlayabileceği düşünülüyor.

MEVDUAT FAİZ ORANLARINDAKİ DÜŞÜŞ

TCMB’nin faiz indirim kararından sonra, bankaların sunduğu mevduat faiz oranlarında önemli bir gerileme yaşanıyor.

Faiz oranları özellikle düşük tutarlı mevduatlarda hızla değişti. TCMB’nin faiz indirimi öncesinde, bazı bankalarda düşük tutarlı mevduatlar için yüzde 50 oranında faiz uygulanıyordu. Ancak, faiz oranları 250 baz puanlık indirimle birlikte yüzde 49 seviyesine çekildi. Böylece, yüzde 50'lik faiz oranı dönemi sona erdi.

EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANLARINDA HANGİ BANKALAR ÖNE ÇIKIYOR?

7 Mart 2025 itibarıyla, 250 bin TL ve altındaki mevduatlar için en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar şu şekilde sıralanıyor:

ON Dijital: Yüzde 49,00

Alternatif Bank: Yüzde 48,00

Anadolu Bank: Yüzde 48,00

Odea Bank: Yüzde 47,00

Fibabanka: Yüzde 47,00

ING Bank: Yüzde 47,00

100 BİN TL'LİK MEVDUATIN GÜNCEL GETİRİSİ

Mevduat Tutarı: 100 bin TL

Mevduat Oranı: %49,00

Vade Süresi: 32 Gün

Net Getiri: 3.651 TL

Mevduat faizlerinde son dönemdeki değişiklikler ve bankaların sunduğu oranlar, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor. Ancak faiz oranlarındaki dalgalanmaların, enflasyon ve TCMB'nin kararlarıyla yakından ilişkili olduğu unutulmamalıdır.