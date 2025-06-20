Enflasyonda düşüşün devam edeceğini savunan, yurt için talebin yavaşladığını belirten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), jeopolitik gelişmelere vurgu yaparak politika faizini yüzde 46’da sabit tuttu. Ekonomistler, İran’la İsrail arasında artan gerilimin akaryakıt fiyatlarına olası yansımasından endişe duyan TCMB’nin faiz indirimlerine 24 Temmuz’da başlayabileceğini tahmin ediyor.
TCMB, faizi yüzde 46’da sabit tuttu. Karar metninde enflasyondaki ana eğilimin haziran ayında da gerileyeceği belirtildikten sonra “Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru” ifadelerine yer verilerek küresel gelişmelere ve enflasyon beklentilerine vurgu yapıldı.
REEL FAİZ YÜKSEK
Ekonomist Uğur Gürses, TCMB metnininin “Jeopolitik gelişmeler olmasaydı faizler inerdi” anlamına geldiğini yazdı. Gürses, Ortadoğu’daki gerilimin büyümesi halinde TCMB’nin makroihtiyati tedbirlerle sıkılaştırmaya gidebileceğini de kaydetti. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakkı Öztürk, Ortadoğu’da artan gerilimin yaşanmadığı bir senaryoda TCMB’nin en azından faiz koridorundaki üst bandı düşürebileceğini söyledi. Öztürk, reel faizin neredeyse yüzde 10’a ulaştığını vurgulayarak “Normal şartlar altında faizin inmesi gerekiyordu. Ancak bu ekonominin ayarlarıyla oynandı” dedi. Para politikasında doğru adımlar atıldığını belirten Öztürk, dolarizasyonun risk unsuru olabileceğini söyledi.