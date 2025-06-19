TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), yılın dördüncü faiz kararını açıkladı. Kurul, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 46 seviyesinde sabit tuttu. TCMB gecelik vadede borç alma faiz oranını yüzde 44,50'de sabit tuttu.
FAİZ VE ENFLASYONDA FARK ATTIK
Bloomberg dünya gelişen ülkelerin enflasyon ve faiz oranların sıralandığı listeyi yayınladı. Türkiye listede geri kalan ülkelerin on katı faiz ve enflasyonla listenin zirvesinde yer aldı.
İşte o liste...
Türkiye: Yüzde 46 faiz yüzde 35,4 enflasyon ile listede birinci sırada yer alıyor. Listenin ikinci sırasında ise yüzde 5,5 faiz ve yüzde 2,82 enflasyon ile Hindistan yer alıyor. Üçüncü sırada ise yüzde 3 faiz ve yüzde -0,1 enflasyon ile Çin yer alıyor.