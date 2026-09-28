Süper zenginler artık yatırımlarını yalnızca hisse senetleri ve tahvillerle sınırlamıyor. Altın ve gayrimenkul, yüksek servete sahip yatırımcıların portföylerinde giderek daha fazla yer buluyor. Bu eğilim, bireysel yatırımcıların risk yönetiminde farklı bakış açılarını değerlendirmesine olanak tanıyor.

S&P 500 endeksi rekor seviyelere yakın işlem görürken, piyasanın genel görünümü yüzeyde göründüğü kadar sakin olmayabilir. Morningstar verilerine göre, ağustos ayında endekste yer alan hisselerin yaklaşık yüzde 60'ı kendi zirve seviyelerinin en az yüzde 20 altında işlem görüyordu.

Moneywise'ın aktardığı Goldman Sachs araştırması da servet arttıkça yatırımcıların alternatif varlıklara yönelme eğiliminin güçlendiğini ortaya koyuyor.

Goldman Sachs araştırmasına göre, en az 10 milyon dolar varlığa sahip katılımcıların yüzde 80'i alternatif yatırımlara yöneliyor.

1 ila 5 milyon dolar arasında yatırım yapılabilir varlığı bulunanlarda bu oran yüzde 39'a düşüyor.

Altın ve gayrimenkul, getirileri zaman zaman hisse senedi ve tahvillerden farklı hareket ettiği için portföy çeşitlendirmesinde kullanılabiliyor ancak alternatif yatırımlar her zaman daha yüksek getiri anlamına gelmiyor. Maliyetler, düşük likidite ve fiyat dalgalanmaları önemli riskler arasında yer alıyor.

1. Altını bir alternatif değil, tamamlayıcı olarak düşünün

Enflasyon, jeopolitik riskler veya geleneksel finansal varlıklara yönelik endişeler arttığında altın yatırımcıların ilgisini daha fazla çekebiliyor. Moneywise'ın aktardığı değerlendirmelere göre değerli metal, geçmişte büyük kriz dönemlerinde önemli yükselişler yaşadı.

COVID-19 pandemisi sırasında da altın fiyatı tarihi zirvelere ulaştı, ancak altının portföylerdeki rolü yalnızca fiyatının yükselmesi beklentisine dayanmıyor. Altın, farklı dinamiklerden etkilenmesi nedeniyle çeşitlendirme aracı olarak da kullanılabiliyor.

Bir şirketin hissesi veya tahvilin aksine, altın yatırımcıya düzenli bir kâr payı ya da faiz geliri sağlamıyor. Bu nedenle altın, portföyün tamamının yönlendirileceği bir varlık yerine, diğer yatırımları tamamlayan sınırlı bir bileşen olarak değerlendirilebilir.

2. Doğrudan mülk edinmeden de gayrimenkul piyasasına erişilebilir

Gayrimenkul de yüksek servete sahip yatırımcıların portföylerinde önemli bir yer tutuyor. Bunun nedenlerinden biri, uzun vadede konut fiyatlarıyla birlikte kira gelirlerinin de artabilmesi.

Moneywise'ın aktardığı gayrimenkul yöneticisi Derek Graham'ın değerlendirmesine göre, özellikle konut gayrimenkulleri, kira sözleşmelerinin düzenli olarak yenilenmesi sayesinde fiyat seviyelerindeki değişimlere diğer bazı varlıklara kıyasla daha hızlı uyum sağlayabiliyor.

Gayrimenkul yatırımı yapmak için doğrudan bir ev veya daire satın almak şart değil. Gayrimenkul yatırım fonları, halka açık gayrimenkul şirketleri ve farklı yatırım modelleri, daha düşük miktarlarla bu alana erişim sağlayabiliyor.

Bununla birlikte bu seçeneklerde de dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Yönetim ücretleri, borçluluk düzeyi, varlıkların nasıl değerlendiği ve yatırımın ne kadar kolay nakde çevrilebildiği mutlaka incelenmeli. Özellikle sınırlı likidite, yatırımcının ihtiyaç duyduğu anda varlığını satmasını zorlaştırabilir ve getiriyi etkileyebilir.

3. Önce yatırım stratejisini belirleyin, sonra ürünü seçin

Süper zenginlerin alternatif yatırımlara yönelmesinden çıkarılabilecek en önemli sonuç, herkesin daha fazla altın alması veya parasını gayrimenkule yatırması gerektiği değil.

Asıl dikkat çeken nokta, yatırımcıların portföylerini farklı risklere ve varlık türlerine göre çeşitlendirmeye çalışması.

Moneywise'ın aktardığı Mercer ve CAIS'in 2025 tarihli araştırması da finansal danışmanların alternatif yatırımları giderek daha fazla değerlendirdiğini gösteriyor, ancak bireysel yatırımcılar açısından önemli olan, söz konusu yatırımın kişinin kendi finansal koşulları ve hedefleriyle uyumlu olup olmadığı.

Bu nedenle portföyde büyük değişiklikler yapmadan önce acil durum fonu, yatırım süresi, işlem ve yönetim maliyetleri ile risk toleransı gözden geçirilmeli. Ancak bundan sonra altın, gayrimenkul veya diğer alternatif yatırımların portföyde nasıl bir rol üstlenebileceği değerlendirilmelidir.

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