Bütçe 2 aydır adeta faize çalışıyor. Faiz harcamaları 2 ayda geçen yıla göre yüzde 111 oranında artarak 640 milyar lirayı aştı. 2 aylık bütçe açığı 190 milyar lira olurken şubatta bütçeyi bankalardan gelen kâr transferleri kurtardı. Kısa şubat ayında örtülü ödenek harcamalarında adeta patlama yaşandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı şubat ayı bütçe verilerini açıkladı. Şubatta bütçe gelirleri yüzde 87 artışla 1 trilyon 353 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 29 artışla 1 trilyon 329 milyar lira oldu. Böylece şubat ayı bütçesi 24.4 milyar lira fazla verdi. İktidarın, şubat ayında kamu yatırımlarını yüzde 90’lara varan oranlarda kısması dikkat çekti. Ancak yatırımlardan kısılan paralar faize aktı.

Şubatta faiz harcaması geçen yıla göre yüzde 32 artışla 183.7 milyara çıktı. Şubatta vergi gelirleri yüzde 92, banka kârlarının aktarıldığı teşebbüs gelirleri de yüzde 572 oranında arttı.

7.6 MİLYAR HARCADI

Bütçe ocak-şubat aylarını kapsayan 2 aylık dönemde ise 190 milyar lira açık verdi. 2 ayda bütçeden faize akan para yüzde 111 oranında artarak 640 milyar 112 milyon liraya yükseldi. 2 ayda bütçede en çok kısılan harcama kalemi yine yatırım oldu.

Şubat ayında Cumhurbaşkanı’nın yetkisinde olan bütçedeki gizli hizmet ödeneklerinden 2 milyar 960 milyon lira harcama yapıldı. Böylece örtülü ödenekten kısa şubat ayında yapılan harcama yüzde 121 oranında artarken 2 aylık harcama 4 milyar 300 milyon liraya dayandı. Cumhurbaşkanlığı bütçesinden de 1.5 milyar lirası şubat ayında olmak üzere 2 ayda 3 milyar 379 milyon lira harcandı. Böylece 2 ayda Cumhurbaşkanlığı’nın yaptığı harcama, örtülü ödenek dahil 7 milyar 679 milyon liraya ulaştı.

Şubat bütçesini bankalar kurtardı

Bütçe şubat ayında 24.4 milyar lira fazla verdi. Bütçenin fazla vermesini sağlayan gelişme ise kamu bankalarından geldi. Başta kamu bankaları olmak üzere kamu iktisadi teşebbüslerinden şubat ayında bütçeye tam 50 milyar 137 milyon lira kâr payı aktarıldı. Bunun yanı sıra diğer kurumların kârından da 5.2 milyar gelir kaydedildi. Böylece bir defaya mahsus 55 milyarlık gelir şubat ayında bütçeyi açıktan kurtardı, fazla vermesini sağladı. Şubatta ceza ve faizlerden de yüzde 73 artışla 105 milyar lira toplandı.