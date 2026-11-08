Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin nakit gerçekleşme verilerini yayımladı. Ekimde gelirler 1 trilyon 391 milyar lira, giderler de 1 trilyon 721 milyar lira oldu. Böylece nakit dengesi ekimde 329 milyar 939 milyon lira açık verdi. Ekimde faiz harcaması yıllık bazda yüzde 74.58’lik artışla 279 milyar 78 milyon liraya çıktı. Ocak-ekim döneminde de nakit dengesi verileri benzer bir tablo ortaya koydu.

KASADAN HARCADI

10 ayda iktidar 13 trilyon 730 milyar liralık gelire karşılık 15 trilyon 937 milyar lira harcadı. Nakit açığı 10 ayda 2 trilyon 201 milyar liraya tırmandı. Nakit açığı büyük oranda borçlanmayla finanse edildi. Hazine bu yıl 3.4 trilyon liralık borç öderken 5.1 trilyon lirayı aşan borç aldı. Net borçlanma 1 trilyon 719 milyar lira olarak hesaplandı. Ayrıca nakit açığını finanse etmek için Hazine bu yıl kasasından 441.2 milyar lira harcadı. (SÖZCÜ)