Merkez Bankası (TCMB) 9 ay sonra ilk faiz indirimini yaparak politika faizini yüzde 37’den yüzde 36’ya indirdi. TCMB’nin karar metninde kredi ve mevduat piyasalarından bile bahsedilmesine rağmen fon krizine değinilmemesine tepki gösteren TCMB’nin eski Başkan Yardımcısı Fatih Özatay, “Merkez Bankası başka bir Türkiye’de mi yaşıyor” diye sordu. Ayrıca faiz indirimine rağmen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 3’lük düşüşle 11 bin 300 puanın altını gördü.

‘ARALIK AYI GARANTİ DEĞİL’

TCMB, ocak ayından bu yana ilk kez faiz indirdi. Karar metninde gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 40’tan yüzde 39’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranının ise yüzde 35.5’ten yüzde 34.5’e düşürüldüğü bildirildi. TCMB, enflasyonun gerilediğini savunurken enerji fiyatlarının oluşturduğu yukarı yönlü risklerin sürdüğünü hatırlattı. Para Politikası Kurulu (PPK) metnindeki “Adımların büyüklüğü ve zamanlaması enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenecektir” ifadesi, 10 Aralık’ta yapılacak bir sonraki PPK toplantısında faiz indirimine ‘garanti’ gözüyle bakılamayacağını gösterdi.

Ekonomistler, PPK metninde fon krizine değinilmemesine tepki gösterdi. Ekonomist Fatih Özatay, “Merkez Bankası PPK metninde fon krizine ilişkin hiçbir şey yok. Merkez Bankası başka bir Türkiye’de mi yaşıyor” sorusunu sordu. Ekonomist Güldem Atabay da “TCMB faiz indirimini otomatiğe bağlamadığını vurguluyor. Fon vurgunu nedeniyle oluşan dalgaya değinmeyerek finansal istikrar konusunda herhangi bir endişe belirtmiyor” dedi.

Borsa 2025 yılına dönüyor

TCMB’nin 1 puanlık faiz indiriminin şirketlerin ve vatandaşın sorunlarını çözmesini beklenmiyor çünkü Venezuela’dan sonra en yüksek faiz oranları Türkiye’de bulunuyor. Tradingeconomics sitesindeki verilere göre Venezuela’da yüzde 58, ülkemizde ise yüzde 36 olan faiz oranı, Arjantin’de yüzde 29, İran’da yüzde 23, Rusya’da da yüzde 14 seviyesinde. TCMB’nin faiz indirimine rağmen yüksek faiz ortamında BIST 100 dün yüzde 2’yi aşan oranda değer kaybederek bu yılki bütün kazançlarını sildi. 2025’i 11 bin 220 puandan kapatan BIST 100, dün 11 bin 220 puana indi. Bu hafta 4 işlem gününün 3’ünde gerileyen BIST 100, 6 haftadır yatırımcısına kaybettiriyor.