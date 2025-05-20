Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre bu yılın ocak-nisan döneminde vatandaşa kesilen para cezalarından yıllık bazda yüzde 115.4’lük artışla 76 milyar 320 milyon lira toplandı. Geçen sene 100 milyar liralık bütçe öngörüsüne rağmen para cezalarından 155.5 milyar lira tahsil eden Hazine, yılın yalnızca 4 aylık döneminde bu değerin yarısına ulaştı.

İKTİDAR VERGİLERE YÜKLENMEYE DEVAM EDİYOR

Bütçede, bu yılın tamamında para cezalarından 245.4 milyar liralık rekor gelir bekleniyor. Sosyal destek kapsamında olan harcamalardaki sıkılaşmaya rağmen bu yılın ilk 4 ayında neredeyse ikiye katlanarak 724.6 milyar liraya ulaşan faiz giderleri nedeniyle iktidar, vergilere de yüklenmeye devam ediyor.

Çalışanların maaşından kesilen Gelir Vergisi tevfikatı bu yılın ilk 4 ayında yıllık bazda ikiye katlanarak 666.3 milyar liraya ulaştı. Yıllık bazda Katma Değer Vergisi tahsilatı yüzde 57.9, Damga Vergisi yüzde 59.3, harçların yüzde 60 büyümesine rağmen Kurumlar Vergisi’ndeki artış yüzde 11.3’te kaldı.