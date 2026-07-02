Faiz ödemeleri, bu ay da bütçeyi kasıp kavuracak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı temmuzda 326.7 milyar liralık yüklü faiz ödemesi bekliyor. Hazine’nin tahminlerine göre toplam faiz faturası eylül ayında 2.2 trilyon liraya dayanacak. Faize ocak-eylül döneminde bütçenin 5’te 4’ü harcanacağı için Hazine, yılın sonunda ek ödenek kullanabilir.

BORÇLANMADA REKOR

Hazine’nin temmuz-eylül dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisi, borçlanma ve faiz ödemelerinin rekor seviyelerde olacağını gösterdi. Hazine bu ay 326.7 milyar lira, ağustosta 159.6 milyar lira, eylülde de 242.8 milyar lira faiz ödemesi yapmayı planlıyor. Bu ayki ödeme, ocaktan sonra gelmiş geçmiş en yüksek ikinci faiz faturası olarak tarihe geçecek. Üstelik Hazine’nin bu ay için faiz tahmini yalnızca 1 ayda 26 milyar lira yükseldiği için riskler yukarı yönlü. Bu yılın ocak-mayıs döneminde 1.2 trilyon lira faiz ödeyen Hazine’nin tahminleri doğru çıkarsa faiz faturası eylülde 2 trilyon 181 milyar liraya ulaşacak. Böylece 9 ayda faize ayrılan kaynağın yüzde 79.5’i kullanılmış olacak.

Hazine yüksek faiz ödemelerini finanse etmek için rekor miktarda borçlanma planlıyor. Tahminlere göre bu ay 606.8 milyar liralık, ağustosta da 627 milyar liralık rekor iç borçlanma yapılacak. Eylülle beraber Hazine önümüzdeki 3 ayda 1 trilyon 538 milyar lira borçlanarak, 1 trilyon 655 milyar liralık borç ödeyecek. Hazine’nin yüzde 40’ın üzerindeki piyasa faizlerine rağmen rekor borçlanması ve haziran sonunda 2.7 milyar dolarlık dış borçlanmayı tamamlaması, faiz yükünün süreceğini gösteriyor.

Kilit tarihler 22 Temmuz 12 Ağustos

Hazine’nin bu ay en yüklü borç ödemesi 327.4 milyar lirayla 22 Temmuz’da yapılacak. O tarihte büyüklüğü 5 milyar doları aşan devlet tahvilinin vadesi dolacak. 12 Ağustos’ta da 333 milyar lira dev bir borç ödemesi gerçekleştirilecek. Hazine’nin yaz sıcakları faiz ve borç ödemeleri üzerinden hissetmesinin bir diğer nedeni de altın borçlanması olacak. Hazine yarın 11.3 tonluk altın tahvilinin borcunu ödemek için yüklü bir faiz ödemesi yapacak. Bugün ise Hazine’nin 2 farklı altın borçlanması yapması planlanıyor.