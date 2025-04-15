Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılından bu yana sürdürdüğü sıkı para politikası çerçevesinde politika faizini kademeli olarak artırmaya devam etmişti. Şimdi gözler, 18 Nisan’da açıklanacak yeni faiz kararına çevrilmiş durumda. Ancak bu kritik tarih öncesinde konut kredilerinde beklenen faiz artışı yaşanmadı. Tüketiciler için bu durum, en azından kısa vadede avantajlı bir kredi fırsatı olarak değerlendiriliyor.

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ SABİT SEYREDİYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, tüketici kredileri genelinde faiz oranları yükselirken, konut kredilerinde nispeten sabit bir seyir izlendi. 15 Nisan 2025 itibarıyla kamu bankaları olan Ziraat Bankası ve Halkbank, konut kredilerinde yüzde 2,59’luk oranla en düşük faiz teklifini sürdürüyor. Katılım bankalarında ise bu oran yüzde 2,69 ile yüzde 2,85 arasında değişiyor.

EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİ ORANLARI

Ziraat Bankası: %2,59

Halkbank: %2,59

Vakıf Katılım: %2,69 (Kâr payı)

Kuveyt Türk: %2,85 (Kâr payı)

Albaraka Türk: %2,85 (Kâr payı)

KREDİ MALİYETLERİ NE KADAR?

Tüketicilerin en çok merak ettiği konulardan biri de kredi taksitlerinin aylık ödemeleri. Aşağıda, örnek kredi tutarlarına göre geri ödeme tabloları yer alıyor:

-Örnek Kredi Hesaplamaları (%2,59 faizle – 120 ay vade):

500 bin TL kredi:

Aylık taksit: 13.581 TL

Toplam geri ödeme: 1.653.850 TL

1 milyon TL kredi:

Aylık taksit: 27.162 TL

Toplam geri ödeme: 3.307.700 TL

1,5 milyon TL kredi:

Aylık taksit: 40.743 TL

Toplam geri ödeme: 4.961.550 TL

KONUT PİYASASINDA HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılı Şubat ayında ülke genelinde 112.818 konut satışı gerçekleştirildi. Bu rakam, aylık bazda yüzde 0,6’lık bir artış anlamına gelirken, yıllık bazda ise yüzde 20,1’lik ciddi bir yükseliş dikkat çekiyor. Ancak aylık artış, Ağustos 2023’ten bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA BÜYÜK ARTIŞ

Faiz oranlarının yüksekliğine rağmen ipotekli konut satışlarında kayda değer bir artış yaşanıyor. Şubat ayında 16 bin 778 ipotekli satış yapılırken, bu kalemde yıllık bazda yüzde 90’lık bir artış söz konusu. Uzmanlara göre, reel fiyatların düşmesi ve bu düşüşün yakın gelecekte tersine döneceği beklentisi, krediyle konut alımını cazip kılıyor.

KONUTTA REEL DEĞER KAYBI YAVAŞLIYOR

TCMB’nin yayımladığı Konut Fiyat Endeksi’ne göre, Şubat 2024 itibarıyla konut fiyatları aylık yüzde 2,8, yıllık ise yüzde 31,3 oranında arttı. Ancak aynı dönemde, enflasyon etkisinden arındırılmış reel fiyatlarda %5,6’lık bir düşüş görüldü. Bu da yatırımcılar için alım fırsatı olarak değerlendiriliyor.

EV ALMAK İSTEYENLER İÇİN KISA VADEDE FIRSAT KAPISI

TCMB’nin açıklayacağı yeni faiz kararı konut kredilerini de etkileyebilir. Ancak mevcut durumda, kredi kullanarak ev sahibi olmayı planlayanlar için halen avantajlı seçenekler mevcut.

Özellikle kamu bankalarının sunduğu düşük faizli kredi oranları, artan konut talebinin arkasındaki en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Faizler artmadan adım atmak isteyen tüketiciler için önümüzdeki günler kritik önem taşıyor.