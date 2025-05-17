Son zamanlarda gayrimenkul piyasasında hareketlilik yaşanıyor, yaşanan bu hareketlilik konut kredisi başvuruları artışlarının yaşanmasına da neden oluyor.

Kredi kullanarak konut sahibi olmanın yolunu arayanlar bankaların yüksek faiz oranlarıyla karşı karşıya kalıyor.

3 MİLYON TL KONUT KREDİSİ İÇİN AYLIK ÖDEMELER NE KADAR?

Ev alma hayalini gerçekleştirmek için konut kredisi kullanmayı düşünen için en çok merak edilen konu, faiz oranları ve bu oranların aylık taksitlere nasıl yansıdığı. 5 yıl yani 60 ay vadeli 3 milyon TL'lik konut kredisi için bazı bankaların güncel faiz oranları ve ödeme planları şu şekilde:

EN UYGUN FAİZ ORANI SUNAN BANKALAR

-Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 110.497,55 TL

Toplam Geri Ödeme: 6.658.553 TL

-VakıfBank

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 110.497,55 TL

Toplam Geri Ödeme: 6.664.353 TL

-İş Bankası

Faiz Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 110.731,78 TL

Toplam Geri Ödeme: 6.685.606 TL

-Garanti BBVA

Faiz Oranı: %3,17

Aylık Taksit: 112.377,15 TL

Toplam Geri Ödeme: 6.784.079 TL

-Akbank

Faiz Oranı: %3,29

Aylık Taksit: 115.220,94 TL

Toplam Geri Ödeme: 6.951.016 TL

-Kuveyt Türk

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 115.459,22 TL

Toplam Geri Ödeme: 6.961.127 TL

-TEB

Faiz Oranı: %3,50

Aylık Taksit: 120.265,86 TL

Toplam Geri Ödeme: 7.250.992 TL

-Türkiye Finans

Faiz Oranı: %3,64

Aylık Taksit: 123.675,72 TL

Toplam Geri Ödeme: 7.448.793 TL

-Yapı Kredi

Faiz Oranı: %3,65

Aylık Taksit: 123.920,67 TL

Toplam Geri Ödeme: 7.468.814 TL

-ING

Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 127.368,87 TL

Toplam Geri Ödeme: 7.673.916 TL

-DenizBank

Faiz Oranı: %3,81

Aylık Taksit: 127.864,32 TL

Toplam Geri Ödeme: 7.700.559 TL

-Şekerbank

Faiz Oranı: %5,89

Aylık Taksit: 182.590,91 TL

Toplam Geri Ödeme: 10.982.754 TL

UZUN VADEDE FARK MİLYONLARI BULUYOR

Bankaların sunduğu faiz oranları arasında ciddi farklılıklar bulunuyor. En düşük oranla en yüksek oran arasında toplam geri ödemede 4 milyon TL’den fazla fark oluşuyor.

Bu nedenle kredi kullanmadan önce farklı bankaların tekliflerini karşılaştırmak büyük önem taşıyor.