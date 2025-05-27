Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 16 Mayıs haftasında ihtiyaç kredilerinin toplam hacmi 1,626 trilyon TL'ye geriledi. Bu, dört haftalık artışın ardından görülen ilk düşüş oldu.

Tüketicilerin yüksek faizli kredilere ilgisinin azalmasıyla birlikte, bazı bankalar ihtiyaç kredisi faiz oranlarında indirime gitti. En düşük faiz oranı yüzde 3,89'dan yüzde 3,50'ye çekildi. Peki, 200 bin TL kredi çekmek isteyen tüketici için yeni ödeme tabloları nasıl şekilleniyor?

Bankalardan alınan güncel verilere göre 12,24 ve 36 ay vadeli 200 bin TL kredi için en düşük faiz oranları ve geri ödeme detayları şöyle:

12 Ay Vade – Albaraka (%3,50 faiz)

Kredi Tutarı: 200.000 TL

Vade: 12 ay

Aylık Taksit: 21.996 TL

Toplam Geri Ödeme: 265.102 TL

24 Ay Vade – ON Dijital (%2,99 faiz)

Kredi Tutarı: 200.000 TL

Vade: 24 ay

Aylık Taksit: 12.966 TL

Toplam Geri Ödeme: 312.336 TL

36 Ay Vade – QNB Finansbank / Denizbank (%3,39 faiz)

Kredi Tutarı: 200.000 TL

Vade: 36 ay

Aylık Taksit: 11.182 TL

Toplam Geri Ödeme: 403.670 TL

Faiz oranlarında yaşanan bu kısmi geri çekilmenin, krediye olan talebin zayıflamasıyla birlikte ortaya çıktığı değerlendiriliyor. Özellikle kısa vadeli kredilerde tüketiciler artık daha düşük maliyet seçeneklerini takip ediyor.

Tüketicilerin faiz yükü karşısında frene basmasıyla birlikte bankalar da oranları yeniden dengelemeye başladı. 200 bin TL’lik ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için özellikle 12 ay vadeli tekliflerde belirgin bir faiz düşüşü gözlemleniyor. Ancak vade uzadıkça toplam geri ödeme yükü dikkat çekici şekilde artıyor.

*Uzman Yorumu

“Şu anki faiz oranları kredi ihtiyacını çok acil olmayanlar için hala yüksek seviyede. Aylık %3 ve üzeri faizlerle kullanılan ihtiyaç kredilerinde toplam geri ödemeler ciddi fark yaratıyor. Kredi başvurusu yapmadan önce bankalar arasında karşılaştırma yapmak ve gerekirse birikimle desteklenen alternatif çözümler düşünmek faydalı olabilir.”

*Önemli Not: Kredi faiz oranları ve geri ödeme tutarları, kredi tutarına, vade süresine, müşterinin kredi notuna ve bankaların güncel politikalarına göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, kesin ve güncel bilgiler için ilgili bankaların resmi web sitelerini ziyaret etmeniz veya doğrudan bankalarla iletişime geçmeniz önemlidir.